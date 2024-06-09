لعبة إطلاق النار The Crush House ستصدر للحاسب الشخصي في 9 أغسطس

The Crush House، أحدث لعبة من مطور Reigns Nerial، ستصدر في 9 أغسطس.

يوصف The Crush House بأنه "مطلق النار من منظور شخص عطشان"، حيث يجعلك تلعب دور شخص مصور مكلف بتصوير عرض واقعي عام 1999. ستختار أربعة من أصل 12 شخصية محتملة للعرض، ثم تصورهم في قصر ماليبو المنعزل لمدة أسبوع لإنشاء الموسم الخاص بك. الهدف هو إيجاد التوازن المثالي في برامج الواقع بين الدراما والرومانسية والعنف القريب لإبقاء الجماهير منجذبة. على غرار ألعاب Reigns، سيتعين عليك اللعب وفقًا لرغبات الجماهير المختلفة للحفاظ على ارتفاع تقييمات العرض، وإرضاء الجميع مهمة شبه مستحيلة.

يبدو أن The Crush House يحتوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد عرض واقعي عادي. من العرض الترويجي، من الواضح أن هناك بعض الرعب المظلم الذي يحدث خلف الكواليس، وستكون قادرًا على استكشاف القصر بعد ساعات العمل، والتحدث مع الممثلين وتحقيق حلمك في أن تصبح منتجًا لفيلم Bravo. لأن الجميع يحلم بذلك، أليس كذلك؟ يمين؟

ستصدر لعبة The Crush House إلى الحاسب الشخصي في 9 أغسطس، والتي نشرتها شركة Devolver Digital، وهناك عرض توضيحي من المقرر أن يصل إلى Steam قريبًا.