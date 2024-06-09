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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بتكلفة أقل| اصنعي الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

الجبنة الرومي من الأكلات التي يحبها الكثير لعمل ساندوتش سريع في الإفطار، أو لحشو الأكلات المتنوعة اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بتكلفة أقل من الجاهزة.

 

الجبنة الرومي

طريقة تحضير الجبنة الرومي في مطبخك

المكونات:

3 كيلو لبن

ملح

ربع ملعقة من المنفحة (مادة مساعدة لصناعة الجبن)

لون أصفر

 

طريقة التحضير

حضري إناء مناسب وضعيه على النار

ثم قومي بإضافة الحليب بالكامل حتي الغليان

ثم قومي بإضافة  المنفحة واللون الأصفر وقلبي جيدا

ثم قومي  بتغطية الأناء وترك الخليط 10 دقائق حتي يحدث فصل بين الحليب  وما يسمي الشرش

ترفع مكعبات الجبن

وترش بالملح

ثم قومي بوضعها على النار مرة أخري  وتقلب 10 دقائق

ثم توضع في شاش نظيف

ثم إدخالها الثلاجة يوم كامل

ثم تقطع شرائح وتحفظ في الثلاجة

وتقدم الجبنة الرومي بشكل صحي وأكثر أمان في منزلك، ويمكن تناولها في وجبة الفطار مع كوب من الشاي باللبن أو كوب من القهوة

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