وزير الشباب والرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للسلاح بعد تتويجه بـ16 ميدالية

ببطولة أفريقيا بالمغرب

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج منتخب مصر للسلاح بعد تتويجه بـ 16 ميدالية ببطولة أفريقيا، والتي أقيمت بالمغرب، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على استمرار دعم الدولة المصرية للرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق المزيد من الانتصارات، مشيراً الي التنسيق الكامل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية في كل ما يخص الرياضيين في مختلف الرياضات، مثنياً علي النتائج التي حققها الأبطال المصريين، والتي تعزز مكانة مصر كقوة رياضية في القارة الأفريقية.

وتوج محمد السيد بالميدالية الذهبية في سلاح سيف المبارزة رجال، وحقق محمد ياسين الميدالية البرونزية، وفي سلاح السيف رجال فاز محمد عامر بالميدالية الذهبية، وفاز أدهم معتز بالميدالية الفضية، وفاز زياد السيسي بالميدالية البرونزية، وفي سلاح الشيش رجال فاز محمد حمزة بالميدالية الذهبية، وفاز عبد الرحمن طلبة بالميدالية الفضية، وفاز علاء الدين أبو القاسم بالميدالية البرونزية.

وفي سلاح الشيش سيدات فازت يارا الشرقاوي بالميدالية الذهبية، وفازت ملك حمزة بالميدالية البرونزية، وفازت نهى هاني بالميدالية البرونزية، وفي سلاح السيف سيدات، فازت نجوي نوفل بالميدالية الفضية، وفازت ريناد الدكش بالميدالية البرونزية، وفازت ندي حافظ بالميدالية البرونزية، وفي سلاح سيف المبارزة سيدات، فازت ايه حسين بالميدالية البرونزية، وفازت شيرويت جابر بالميدالية البرونزية.





