استعدادًا للعيد.. اصنعي حمام كريم طبيعي واستعيدي جمال شعرك

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، فإن حمام كريم طبيع يعتبر وسيلة رائعة لتغذية وترطيب الشعر بطريقة طبيعية وفعالة، وتعد هذه الوصفة البسيطة لحمام كريم الشعر من المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل، والتي تساهم في تعزيز صحة الشعر وجعله أكثر لمعانًا ونعومة، سواء كنت تعاني من الجفاف والتلف أو ترغبين في تحسين مظهر وملمس شعرك بطريقة صحية وطبيعية، يمكن لهذا الحمام الكريمي أن يكون الحل المثالي.

حمام كريم طبيعي

طريقة تحضير حمام كريم طبيعي للشعر في المنزل

المكونات:

- 2-3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

- 1 موزة ناضجة

- 1 ملعقة كبيرة من عصير الألوفيرا (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة من عسل النحل (اختياري)

طريقة عمل حمام الكريم:

1. قم بسحق الموزة في وعاء حتى تصبح عجينة ناعمة.

2. أضف زيت جوز الهند إلى العجينة وامزجهما جيدًا.

3. إذا كنت تستخدمه، أضف عصير الألوفيرا وعسل النحل وامزجهم مع المكونات الأخرى.

4. ضع المزيج على شعرك النظيف والرطب، مركزًا على فروة الرأس وتغطية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

5. اترك الخليط على شعرك لمدة 30-60 دقيقة.

6. اغسل شعرك جيدًا باستخدام شامبو وبلسم.

هذا الحمام الكريم الطبيعي يساعد في تغذية الشعر وترطيبه، ويمكن استخدامه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.