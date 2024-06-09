الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

استعدادًا للعيد.. اصنعي حمام كريم طبيعي واستعيدي جمال شعرك

حمام كريم طبيعي
حمام كريم طبيعي

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، فإن حمام كريم طبيع يعتبر وسيلة رائعة لتغذية وترطيب الشعر بطريقة طبيعية وفعالة، وتعد هذه الوصفة البسيطة لحمام كريم الشعر من المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل، والتي تساهم في تعزيز صحة الشعر وجعله أكثر لمعانًا ونعومة، سواء كنت تعاني من الجفاف والتلف أو ترغبين في تحسين مظهر وملمس شعرك بطريقة صحية وطبيعية، يمكن لهذا الحمام الكريمي أن يكون الحل المثالي.

 

حمام كريم طبيعي

طريقة تحضير حمام كريم طبيعي للشعر في المنزل

المكونات:

- 2-3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

- 1 موزة ناضجة

- 1 ملعقة كبيرة من عصير الألوفيرا (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة من عسل النحل (اختياري)

 

طريقة عمل حمام الكريم:

1. قم بسحق الموزة في وعاء حتى تصبح عجينة ناعمة.

2. أضف زيت جوز الهند إلى العجينة وامزجهما جيدًا.

3. إذا كنت تستخدمه، أضف عصير الألوفيرا وعسل النحل وامزجهم مع المكونات الأخرى.

4. ضع المزيج على شعرك النظيف والرطب، مركزًا على فروة الرأس وتغطية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

5. اترك الخليط على شعرك لمدة 30-60 دقيقة.

6. اغسل شعرك جيدًا باستخدام شامبو وبلسم.

 

هذا الحمام الكريم الطبيعي يساعد في تغذية الشعر وترطيبه، ويمكن استخدامه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مواد متعلقة

المشمش.. فاكهة ذهبية غنية بالفيتامينات| تعرف على فوائده

فوائد البطيخ.. فاكهة صيفية منعشة لصحة متكاملة

أحمد سعد يغني "اختياراتي مظبطة حياتي" وآسر ياسين يسرق المايك (فيديو)

طرق الوقاية من ضربة الشمس أثناء الحج| نصائح وإرشادات

"فراشة السينما".. نيللي كريم تثير الجدل بفستان جريء بعد انفصالها| شاهد

"حمى البحر المتوسط".. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اصنعي الشامبو في المنزل واستعيدي جمالك بالطبيعة

تحذيرات من شرب القهوة على الريق| المعدة في خطر
الجريدة الورقية