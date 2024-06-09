تعاون غنائي بين أصالة والجسمي والمهندس



في تعاون فني ضخم يجمع كوكبة من نجوم الغناء العربي، وهم: الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة نصري والفنان حسين الجسمي والفنان عمر العبداللات .

أطلق اليوم "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات أغنية "بالعلالي"، بمثابة هدية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والشعب الأردني بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية .

العمل من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان عمر العبداللات، وتوزيع موسيقي حاتم منصور، وانتاج عمر العبداللات وطرح بشكل رسمي، عبر منصات "يوتيوب" وصفحات "السوشيال ميديا".

وعبر الفنان عمر العبداللات عن سعادته بمشاركة الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه النجوم العرب في هذا العمل الفني موجهاً لهم رسالة شكر وإمتنان على مشاركتهم وجهودهم الطيبة وحرصهم على المشاركة محبةً في الأردن وقائدها وشعبها، كما وعبر عن سعادته بمرور 25 عاماً على تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مشيرًا إلى أنه أقل شيء يمكن أن يقدّمه لبلاده في هذه المناسبة الوطنية.

فيما هنأت أصالة الشعب الأردني بمناسبة اليوبيل الفضي، وقالت: "إن شاء الله دائماً بالأمان والطمأنينة والاستقرار، ومن خلالكم نحن نعيش السكينة كل عام وأنتم بألف خير، إلى جلالة الملك عبدالله مني كل المحبة والاحترام ."

وهنأ المهندس بدوره قائلاً: "كل عام وجلالة الملك والشعب الأردني بالف ألف خير، أتمنى من قلبي دوام الأزدهار والنجاح الدائم لهذا البلد العظيم" .

كما شارك الجسمي بالتهاني، مقدماً تمنياته الطيبة للأردن وجلالة الملك بالسعادة والفخر والسؤدد، مؤكداً أنه يشعر وكأنه في بلده كلما زار الأردن .

وقد هنأ الشاعر الإماراتي علي الخوار، المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً بأعيادها الوطنية وعبر عن فرحته العارمة من خلال أبياته الشعرية التي كتبها محبة في الأردن.

أغنية "بالعلالي" استغرق تنفيذها وقت طويل لتظهر في صورتها النهائية، وأوضح العبداللات أن مراحل العمل فى الأغنية من تسجيل الصوت والألحان والوتريات، تمت فى عدة مواقع واستديوهات مُتخصصة بين عمان ودبي ومصر والبحرين، وشكر العبداللات كل من ساهم في إنجاز العمل وعلى رأسهم الشاعر الإماراتي الكبير علي الخوار، الذي كان من أوائل الحاضرين في ورشة العمل والفنية وعلى حرصه الشديد على أن يظهر هذا العمل بالشكل المميز والموزع الموسيقي حاتم منصور والمشرف على تأليف الوتريات الموسيقار يحيي الموجي، ومهندس الصوت إيهاب نبيل وتامر حسن وجميع الموسيقيين، ومهندس الصوت جاسم محمد، الذي قام بعملية المكس والماستر، وشركة ماب آرت برودكشن "عماد باسيل" وعلاء فياض الذي قام بتصميم الفيديو والجرافيك، ولاعبي المنتخب الوطني الأردني يزن نعيمات ويزن العرب، والمشرف العام عبدالله البداد والمنتج المنفذ أحمد العبداللات.