مصر تحصد ذهبية منافسات الفرق في بطولة إفريقيا لسلاح سيف المبارزة

حقق المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للكبار المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وتوج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب المغرب باللمسة الذهبية بنتيجة 42-41، في الدور النهائي من البطولة.

ومثل المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة كلًا من: “محمد السيد، أحمد السيد، محمود محسن، محمد ياسين"، بينما يضم الجهاز الفني كلًا ساندور كومو، و السيد سامي.



الجدير بالذكر قد حقق المنتخب المصري 17 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 9 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد ميداليات المنتخب إلى 18 ميدالية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.