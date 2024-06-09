MDP وتيلدا تطلقان البطاقات مسبقة الدفع بلس وبرميوم

أعلنت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "إم دي بي (MDP)"، الشركة الرائدة في إصدار ومعالجة حلول الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتيلدا، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية، عن إطلاق بطاقتين حصريتين مسبقتي الدفع من تيلدا في السوق المصري، وهما بطاقتي تيلدا بلس وتيلدا برميوم. تُعد البطاقتان المبتكرتان أحدث ما قدمته صناعة التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة، نظرًا لأنهما أول بطاقتي دفع تتضمنان اختيارات للتخصيص، ولذلك يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في الشراكة المثمرة بين إم دي بي(MDP) وتيلدا على مدار خمس سنوات.

تمنح بطاقات برميوم مسبقة الدفع والقابلة للتخصيص فرصة فريدة للعملاء لتخصيص بطاقاتهم وفقًا لتفضيلاتهم وظروفهم، من خلال اختيار اللون والشكل والخط الذي يفضلونه. من ناحية أخرى، تتميز بطاقة بلس الحصرية الشفافة مسبقة الدفع بتصميمها الأنيق الذي لم يُطرح من قبل في السوق المحلي. لقد ساهمت الجهود المشتركة لكل من MDP وتيلدا في توقع أحدث اتجاهات السوق وتقديم تصميمات غير مسبوقة لبطاقات الدفع، اعتمادًا على فهمهما العميق للاحتياجات المتطورة لشرائح المستهلكين من حملة البطاقات في مصر.



تم تصميم البطاقتين الجديدتين بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات الرقمية للأجيال الشابة خاصة جيل الألفية الجديدة GenZ ، والذين يشكلون أسرع شرائح المستهلكين نموًا ومهارة في المعاملات الرقمية، حيث تعكس البطاقتان مدة التزام MDP وتيلدا بالابتكار والتركيز على تلبية متطلبات العملاء داخل منظومة المدفوعات الرقمية والمالية سريعة التطور.



قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP: "يسعدنا تقديم هذا الحل المتكامل لشركات المدفوعات الرقمية(fintechs) والذي صممه جيل جديد من المبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية. إنّ قيمنا المؤسسية الرئيسية تتيح لنا شغل مكانة رائدة في طليعة قطاع المدفوعات، من خلال التركيز على تلبية احتياجات وتوقعات العملاء والتكيف مع سلوك المستهلكين المتغير باستمرار. إننا في MDP نفخر بتمكين شركة تيلدا من إطلاق بطاقات مميزة بتصميم أنيق وعمليات دفع مبسطة في السوق المصري، حيث تعد شراكتنا مع تيلدا في إطلاق بطاقتي بلس وبرميوم مسبقتي الدفع بمثابة نقلة نوعية نحو توسيع خدماتنا في قطاع التكنولوجيا المالية، عن طريق تقديم حلول تتسم بأعلى مستويات الجودة والسرعة، بما يتيح لنا أن نصبح شركة متخصصة في تقديم حلول الدفع الشاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا."



قال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تيلدا: "يتمثل هدفنا منذ البداية في تصميم أول تطبيق للتكنولوجيا المالية مخصص بالكامل لجيل الألفية في منطقة الشرق الأوسط، حيث نقدم لجميع مستخدمينا أسهل طرق إرسال وإنفاق وتوفير المال. ولذلك، يؤكد إطلاق بطاقتي بلس وبرميوم مسبقتي الدفع بالتعاون مع MDP التزامنا بتقديم تجربة سلسة للعملاء وتعزيز الشمول المالي في مصر والمنطقة. لقد أتاحت لنا شراكتنا مع MDP تحويل رؤيتنا التصميمية لبطاقات الدفع إلى منتجات حقيقية في إيدي مستهلكي الجيل الجديد، حيث لعبت MDP دورًا حيويًا في إنتاج ودعم إصدار هاتين البطاقتين. إنّ هذه التعاون يحفزنا على وضع أهداف مستقبلية طموحة والسعي لتحقيق التميز في كل ما نقوم به."

