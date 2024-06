زوهو تكشف عن منصة CRM for Everyone وعروض مجموعة أدوات المطورين المتقدمة

أعلنت زوهو عن إتاحة الوصول المبكر إلى منصة "إدارة علاقات العملاء للجميع" الجديدة كلياً "CRM for Everyone". وتطرح هذه المنصة المبتكرة حزمة جديدة من القدرات التي تم تصميمها لتسهيل استخدام حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تمكين جميع فرق العمل من المشاركة في العمليات التي تركز على العملاء. وكشفت زوهو أيضاً عن إضافة جديدة إلى عروض أدوات المطورين لديها مع تمكين الوصول المبكر إلى Catalyst، منصة تطوير التعليمات البرمجية الاحترافية المتكاملة للشركة، إلى جانب باقة من أدوات التطوير الجديدة مثل Signals و Slate. وإضافة لذلك، طرحت زوهو أيضاً Apptics، منصة التحليلات الشاملة التي توفر رؤى معمقة للمستخدمين في الوقت الفعلي ودعماً متعدد المنصات، بهدف تمكين كل من المبرمجين المتمرسين وفرق التطوير من تعزيز انسيابية سير العمل وتسريع عملية توفير التطبيقات عالية الجودة.

قال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعطي الشركات اليوم الأولوية للتكنولوجيا العصرية التي تمكنها من تحسين القيمة، وتعظيم ميزاتها التنافسية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة". وأضاف: "نحن في زوهو نركز بصفة مستمرة على تطوير عروضنا الحالية وتوسيع نطاق استخدامات العروض الأخرى من أجل تلبية مختلف احتياجات الأعمال التجارية، وخير مثال على ذلك منصة "Zoho CRM for Everyone"، التي طرحناها اليوم وهي أول منصة تتيح وصول كافة الأفراد القائمين على إدارة علاقات العملاء وتُساعد على توحيد كافة فرق العمليات لدى العملاء ضمن منظومة "إدارة علاقات العملاء" لتقديم تجربة أفضل لهم. وعلى نحو مماثل، تعمل منصة Catalyst المحدثة وتطبيق Apptics المرتكز على الخصوصية جنباً إلى جنب لتوفير تجربة استثنائية للمطورين، بدءاً من وضع المفهوم إلى إنشاء التعليمات البرمجية، ومن النشر إلى التحليلات".

وتعتبر منصة "Zoho CRM for Everyone" خياراً مفضلاً للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من المنتجات الأكثر مبيعاً للشركة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي العام 2023، سجلت منصة Zoho CRM نمواً سنوياً بنسبة 20 بالمائة في مصر.

منصة Zoho CRM for Everyone

تسمح منصة "Zoho CRM for Everyone" لفرق المبيعات بالتواصل والتنسيق مع الفرق الأخرى التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء وذلك من مكان واحد – وهو تطبيق إدارة علاقات العملاء CRM – بدلاً عن إجراء نقاشات مجزأة. حيث تتيح هذه المنصة العديد من الخدمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، تمكين مديري الحسابات من تخصيص مهندس حلول لتنسيق عرض لمنتج ما لأحد العملاء، أو إتاحة المجال لخبير تسويق لإجراء تحليل ربح وخسارة لصفقات معينة، أو تمكين أخصائي مجتمعي من إدارة دراسات الحالة، وهذا يعني أن بإمكانهم جميعاً استخدام تطبيقات جوهرية مختلفة للعمل الذي يتطلب تركيزاً مكثفاً، بينما يمكنهم الاجتماع معاً من خلال منصة "إدارة علاقات العملاء" لإدارة المسؤوليات المشتركة تجاه عملائهم.

وإلى جانب إتاحة الوصول إلى حلول "إدارة علاقات العملاء" بصفة مشتركة من الناحية التشغيلية، تعمل منصة "CRM For Everyone" من زوهو أيضاً على تمكين كل فريق من إدارة مهام سير العمل الخاصة به بصورة مستقلة داخل إطار العمل المؤسسي لتكنولوجيا المعلومات. وتسهم القدرات الجديدة في تحسين الرؤية لكافة الأطراف المعنية في رحلة العميل، وتقليل الفجوات في مجال التنسيق، وخفض الوقت المستغرق لإنجاز المهام، والارتقاء بجودة تجربة العملاء.

ولتسهيل استخدام CRM for Everyone، تم دمج القدرات التالية في منصة "إدارة علاقات العملاء" من زوهو:

● وحدات الفرق ومقدمو الطلبات: تسمح منصة "إدارة علاقات العملاء" من زوهو للفرق الآن بإنشاء أقسام بيانات مخصصة (وحدات) لإدارة احتياجاتهم المحددة. يجري التحكم بـ"وحدات الفرق" هذه بواسطة تكنولوجيا المعلومات لكنها تسمح للفرق بإضافة حقول، وتعيين أذونات، وأتمتة سير العمليات. وإضافة لذلك، يتيح نموذج مستخدم "مقدم الطلب" الجديد لأي شخص طلب نتائج بسهولة من فرق أخرى وتتبع التقدم المحرز ضمن الوحدة ذات الصلة.

● تجربة مستخدم محدّثة: يشمل ذلك نظام إدارة بيانات جديد مع وحدات قابلة للتخصيص و"مساحات للفرق"، ما يسمح بالتبديل السريع والإدارة المبسطة لسير العمل من خلال خيارات التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة. وإضافة لذلك، تعطي منصة "إدارة علاقات العملاء" من زوهو الأولوية لسهولة الوصول في هذا الإصدار، عبر دمج ميزات تناسب المستخدمين من ذوي الاحتياجات البصرية والحركية والتفاعلية.

قدرات تطوير تطبيقات مخصصة جديدة في منصة Catalyst

لطالما شكل بناء حلول مخصصة باستخدام مزيج متباين من الأدوات مصدراً للإحباط بالنسبة للمطورين. وفي هذا الإطار، تعمل منصة Catalyst على توحيد جهود تطوير التعليمات البرمجية الاحترافية وتبسيط دورة الحياة بأكملها عبر التخلص من التعقيدات، وتوفير مكونات مبنية مسبقاً، وتقديم حزمة شاملة من أدوات المطورين.

وجرى توسيع أحدث عروض Catalyst، المتاحة للوصول المبكر، لتشمل منطق المطور، والتصميم والتسليم:

● الإشارات (Signals): تعمل على توجيه الأحداث من مصادر مثل خدمات زوهو، أو مصادر من الطرف الثالث، أو تطبيقات مخصصة إلى معالجي الأحداث (مثل وظائف Catalyst، الدوائر ... إلخ) باستخدام مواضيع واشتراكات.

● قاعدة البيانات غير العلائقية (NoSQL): تسمح للمستخدمين بتخزين بيانات مهيكلة، وشبه مهيكلة وغير مهيكلة مع دعم مختلف أنواع البيانات وتوسيعها بشكل ديناميكي مع الحفاظ على الأداء العالي.

● لائحة (Slate): هي منصة أمامية مُدراة بالكامل تسمح للمطورين ببناء واجهات عالية التخصيص بسهولة تستفيد من أطر العمل مثل React.js، و Next.js و Sveltekit وغيرها.

● مسار التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD Pipeline): يعمل على أتمتة الاختبارات والبناء من أجل مسارات تسليم متواصلة، وتبسيط تطوير مهام سير العمل لتحقيق وصول أسرع إلى السوق.

وتندمج منصة Catalyst بسلاسة مع النظام البيئي لزوهو والتطبيقات من طرف ثالث، بما يمكّن المطورين من الاستفادة من البنية التحتية القائمة ومصادر البيانات. وتتميز المنصة عن غيرها من المنصات الأخرى بنموذج التسعير الشفاف والفعّال من حيث التكلفة، وهو ما يتيح للمنظمات من مختلف الأحجام إلغاء الرسوم المخفية وتوفير أسعار يمكن التنبؤ بها وقابلة للزيادة.

تحليلات التطبيقات المرتكزة على الخصوصية

يقدم Apptics من زوهو منصة تحليلات تطبيقات شاملة لفرق التطوير والإدارة. كما يوحّد بيانات الاستخدام والأداء والتفاعل والنمو على وحدة تحكم مركزية للخروج برؤى قابلة للتنفيذ، بما يمكّن عملية اتخاذ قرارات مستنيرة. ويوفر الحل أيضاً خاصية فريدة لطلب تقييمات وتحديثات داخل التطبيق، مما يبسط عملية إدارة ملاحظات المستخدمين. ومن خلال إعطاء الأولوية لخصوصية البيانات، يتجاوز تطبيق Apptics من زوهو معايير القطاع ويضمن الاستخدام المسؤول للرؤى المعمقة. ويدعم Apptics منصات متعددة، تشمل أنظمة "أندرويد"، و"آي أو إس"، و"ماك أو إس"، و"ووتش أو إس"، و"آي باد أو إس"، و"ويندوز"، و"رياكت نيتف"، و"فلاتر"، و"يونيتي"، وسيتم قريباً تزويد التطبيق بقدرات التحليل لمواقع الويب.