ذا بوتكاست برودكشنز تُغلق جولة تمويل تأسيسي

أعلنت ذا بوتكاست برودكشنز (TPP)، الرائدة في إنتاج البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إغلاق ناجح لجولة التمويل التأسيسي مع استثمارات استراتيجية من شركة Innovative Media Productions (IMP) والمستثمر أحمد طارق خليل.

يأتي هذا التدفق الجديد من رأس المال بعد جولة تمويل أولى تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، مما يُمثل علامة فارقة ومهمة في رحلة TPP لتطوير مجال البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



يعكس التمويل الإضافي ثقة المستثمرين تجاه رؤية TPP ونهجها المبتكر في إنشاء المحتوى، حيث تُعد شركة IMP، الذراع الإعلامي للبرنامج الشهير Shark Tank مصر، بالإضافة الى رجل الأعمال احمد طارق خليل، الشخصية البارزة في مجال دعم وتمكين الشركات الناشئة، من أبرز الداعمين لشركة TPP من خلال مشاركة الخبرات التقنية والفنية فضلا عن الدعم المادي.

أعرب إسلام عادل، الرئيس التنفيذي لشركة TPP ، عن سعادته وفخره بالجولة التمويلية التي تدعم الخطط التوسعية للشركة، وقال: "إن الحصول على هذا الاستثمار الإضافي من IMP وأحمد طارق خليل، بمثابة شهادة على العمل الجاد والتفاني من فريقنا." وأكد أن "دعمهم يؤكد مهمة TPP في تطوير مجال البودكاست بالمنطقة ويدفعها إلى عمل المزيد مع مواصلة الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها."

ستُستخدم هذه الأموال بشكل استراتيجي لتعزيز قدرات إنتاج المحتوى لدى TPP، وتوسيع جهودها التسويقية، وتسريع تطوير حلقات وبرامج بودكاست جديدة وعالية الجودة تلبي احتياجات جمهور متنوع ومتزايد. كما سيدعم هذا التمويل خطط TPP لإنتاج تجارب صوتية عالية الجودة رقمياً وعلى أرض الواقع، مما يعزز مكانتها كرائد في إنتاج المحتوى الصوتي.

عبر أحمد طارق خليل عن حماسه لدعم TPP في سعيها لترسيخ مكانتها الرائدة في مجال إنتاج البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وأضاف: "رؤيتهم الإبداعية والتزامهم بالجودة يجعلهم لاعباً بارزاً في الصناعة، وأثق في قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق نمو ملحوظ."

وقال أحمد لوكسر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ: IMP “"نؤمن بنهج TPP المبتكر وقدرتهم على التواصل مع الجمهور وإشراكهم من خلال السرد القصصي المثير." وأضاف: "استثمارنا هو خطوة استراتيجية لدعم شركة نراها قوة محورية في المشهد الإعلامي المتطور."

تُغلق هذه الجولة الجديدة من الاستثمار جولة التمويل التأسيسي الأول لشركة TPP بنجاح، مما يمهّد الطريق للنمو والنجاح المستقبلي.