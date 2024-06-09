غداً.. جامعة أسيوط تنظم ندوة"الهجرة غير الشرعية: الأضرار الناجمة عنها وأساليب مكافحتها"

ينظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: الأضرار الناجمة عنها وأساليب مكافحتها"،، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك غدا الإثنين بقاعة مركز شباب مدينة أبنوب التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

يشارك في الندوة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، وهيئة بيت العائلة المصرية، ورئاسة مركز ومدينة أبنوب، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، وتنظيم الدكتور على كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة دراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والأستاذ خالد عبد الرؤوف عزت رئيس مركز ومديرية أبنوب، والشيخ سيد عبد العزيز مقرر بيت العائلة المصرية، والشيخ مرتجى عبد الرؤوف شعبان مدير عام منطقة وعظ أسيوط، القس اسحاق لويس وكيل مطرانية أبنوب.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتماما كبيرا بالتوعية بمواجهة كافة أشكال الهجرة غير الشرعية، إلى جانب توعية الشباب وتشجيعهم على العمل داخل الوطن، مضيفا ان الندوة تسهم في التعرف على قضايا الهجرة، ومواجهة الصور السلبية التي قد تنشأ عن ممارسات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى العمل على تدريب الشباب على القيادة وصنع القرار، ومحاولة التوصل إلى حلول للمشكلات المختلفة والقضايا التي تواجه المجتمع مشيداً بجهود محافظة أسيوط وتعاونها مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتنفيذ خطة الدولة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتناقش الندوة عدد من المحاور أبرزها (التعرف على مفهوم الهجرة غير الشرعية، وتحديد أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعرف على الأضرار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، ونصائح وإرشادات للحد من الهجرة غير الشرعية).