بعثة ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بالمنيا

ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بعثة ميدانية إلى دير جبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا ، لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة.

وتهدف البعثة لتوثيق مظاهر الإحتفال والكرامات والأماكن والأديرة ، التي مرت بها العائلة المقدسة السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام ، في رحلتها وقبل أن تستقر في محطتها الأخيرة بدير المحرق بأسيوط، ويترأس البعثة دكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية ، وبمشاركة مجموعة باحثين من محافظات البحر الأحمر، الإسماعيلية، المنوفية، والجيزة، والمنيا.

ودير جبل الطير شرق النيل بسمالوط ، هو المحطة قبل الأخيرة في مسار رحلة العائلة المقدسة، ويقع دير العذراء مريم في أعلى الجبل.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية سنويا ، بمسار العائلة المقدسة في مصر يوم 1 يونيو من كل عام، ويصاحب هذا الحدث الديني عدد من مظاهر الإحتفال التي يتمازج فيها الموروث الثقافي مع المعتقد الديني ، والتي تتنوع ما بين الأكلات والألعاب الشعبية، وما يحمله من موروث غزير من المعارف الشعبية التي توجه سلوك المجتمع، البعثة الميدانية تقيمها الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسي، وتأتي ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة هذا العام احتفالا بذكرى رحلة العائلة المقدسة ، وشهد البرنامج حفلا فنيا بمسرح السامر أحياه فريق كورال أغابي الكنائسي ، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وسفيري فنزويلا ، والدومينيكان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة ، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، وعدد من قيادات الهيئة ، وشهد الحفل افتتاح معرض فني مصاحب عن العائلة المقدسة ، ووجهت وزير الثقافة بإعادة العرض على مسارح قصور الثقافة بالمحافظات.