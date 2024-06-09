الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بعثة ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بالمنيا

رحلة العائلة المقدسة
رحلة العائلة المقدسة

ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بعثة ميدانية إلى دير جبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا ، لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة.

وتهدف البعثة لتوثيق مظاهر الإحتفال والكرامات والأماكن والأديرة ، التي مرت بها العائلة المقدسة السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام ، في رحلتها وقبل أن تستقر في محطتها الأخيرة بدير المحرق بأسيوط، ويترأس البعثة دكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية ، وبمشاركة مجموعة باحثين من محافظات البحر الأحمر، الإسماعيلية، المنوفية، والجيزة، والمنيا.

ودير جبل الطير شرق النيل بسمالوط ، هو المحطة قبل الأخيرة في مسار رحلة العائلة المقدسة، ويقع دير العذراء مريم في أعلى الجبل.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية سنويا ، بمسار العائلة المقدسة في مصر يوم 1 يونيو من كل عام، ويصاحب هذا الحدث الديني عدد من مظاهر الإحتفال التي يتمازج فيها الموروث الثقافي مع المعتقد الديني ، والتي تتنوع ما بين الأكلات والألعاب الشعبية، وما يحمله من موروث غزير من المعارف الشعبية التي توجه سلوك المجتمع، البعثة الميدانية تقيمها الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسي، وتأتي ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة هذا العام احتفالا بذكرى رحلة العائلة المقدسة ، وشهد البرنامج حفلا فنيا بمسرح السامر أحياه فريق كورال أغابي الكنائسي ، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وسفيري فنزويلا ، والدومينيكان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة ، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، وعدد من قيادات الهيئة ، وشهد الحفل افتتاح معرض فني مصاحب عن العائلة المقدسة ، ووجهت وزير الثقافة بإعادة العرض على مسارح قصور الثقافة بالمحافظات.

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