وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال الإسكواش بالسيطرة علي بطولة بريطانيا المفتوحة

تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للإسكواش، بعد وصول مصطفي عسل وعلي فرج إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة، وكذلك وصول نوران جوهر ونور الشربيني إلي نهائي ذات البطولة سيدات.

الدكتور أشرف صبحي



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.





