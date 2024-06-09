ياسر إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس

قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن بعثة مصر الأولمبية تستعد جيدا للمشاركة في منافسات باريس 2024.

وأوضح ياسر إدريس، خلال تصريحات تلفزيونية إن المسابقات المحلية هي المسئولة عن إعداد البطل الأولمبي ، مضيفا بأن طبيعة الصعيد من الممكن أن يخرج لنا العديد من الأبطال .

وتابع ياسر إدريس : "المشروع الجيني والمشترك بين وزارة الشباب والرياضة والقوات المسلحة من المؤكد انه سيفيد الرياضة المصرية، والعلاقة بيننا تكاملية وليست تنافسية، وهذا سيعود بالنفع على الرياضة المصرية".

وشدد: "توجد بعض العقبات التي تواجه البعثة المصرية ولكننا نعمل على تذليلها قبل السفر إلى باريس، وقد نجحنا في اللجنة الأولمبية في إنهاء كافة الأزمات والمشاكل الدولية، وأتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد القادمة".