ختام مهرجان sky sport للباراموتور بأهرامات الجيزة

تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة..



اختتم مهرجانskt sport للباراموتور بأهرامات الجيزة في جمهورية مصر العربية، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة. والذي أقيمت بمنطقة اهرامات الجيزة.



شهد مهرجان الباراموتور الذي أقيم في أيام 6 و7 و8 يونيو مشاركة 75 سائحًا من مختلف الدول. قدمت "Sky Sports Egypt" معدات مجهزة تتيح للطيار المحترف أن يأخذ السياح الذين ليسوا ممارسين لهذه الرياضة في رحلات مثيرة في السماء، فوق إحدى عجائب الدنيا السبع.



تأتي هذه الفاعليه ضمن اجندة السياحه والفعاليات الرياضيه لوزاره الشباب والرياضه التي تهدف تنظيم ابرز البطولات المحليه والعالميه المختلفه.



تعكس بطولتا الباراموتور العالمية التي نظمتها مصر رؤية واضحة لتعزيز السياحة الرياضية وتعظيم استخدام الموارد السياحية المتاحة في البلاد. وبفضل هذه الجهود، تعززت صورة مصر كوجهة سياحية مثيرة لمحبي الرياضات الجوية والمغامرة.

تتطلع وزارة الشباب والرياضة إلى المزيد من التطوير والنمو في رياضة الباراموتور في مصر، وتعزيز مكانتشارها كرياضة سياحية متميزة. وتعهدت الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمبدعين والمتسابقين في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم مزيد من البطولات والفعاليات المثيرة في المستقبل.

يعتبر مهرجان الباراموتور بأهرامات الجيزة ختامًا رائعًا لهذا العام، حيث استقطب عددًا كبيرًا من السياح والمحبين للمغامرة من مختلف أنحاء العالم. وتأمل مصر في أن تستمر هذه الفعاليات الرياضية الممتعة وتسهم في تعزيز السياحة وتعريف العالم بجمال البلاد وتراثها الثقافي العريق.

إن نجاح مهرجان الباراموتور بأهرامات الجيزة هو نتيجة التعاون والجهود المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة Sky Sports Egypt ومنظمي الحدث. وهو يعكس التزام مصر بتعزيز الرياضة والسياحة وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الرياضية المثيرة والمبتكرة.



كما تهنئ وزارة الشباب والرياضة وشركة Sky Sports Egypt جميع المشاركين والفائزين في مهرجان الباراموتور بأهرامات الجيزة، وتعبر عن فخرها بالنجاح الكبير الذي حققه هذا الحدث الرياضي المميز. وتؤكد الوزارة على استمرار دعمها لهذه الأنشطة الرياضية المبتكرة والمثيرة، وتعزيز دور الشباب والرياضة في تعزيز التنمية الشاملة في مصر.