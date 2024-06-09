وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للخماسي الحديث لتتويجه بـ 14 ميدالية ببطولة العالم لليزر – رن بالصين

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة منتخب مصر للخماسي الحديث لتتويجه بـ 14 ميدالية ببطولة العالم لليزر – رن المقامة حالياً في الصين، خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري بمشاركة 550 لاعباً يمثلون 24 دولة يتنافسون في المراحل العمرية من 9 سنوات حتى الماسترز +70.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بأداء اللاعبين المصريين وتحقيقهم هذه النتائج المذهلة في البطولة العالمية، وجهودهم وتفانيهم في التدريب والإعداد الجيد للبطولة، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس قدرات الرياضيين المصريين وإمكانية المنافسة على المستوى العالمي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتحضيرات المكثفة التي قام بها المنتخب المصري قبل البطولة، والدعم الذي تلقوه من وزارة الشباب والرياضة والتنسيق الكامل بين الوزارة و اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكداً على أنه سيستمر في دعم الرياضيين المصريين وتوفير الظروف الملائمة لتطوير قدراتهم وتحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية.

وقدم الوزير التهنئة للمنتخب واللاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الرائع، معرباً عن تمنياته بمزيد من النجاحات في المستقبل، مشدداً على أن منجزاتهم تعزز مكانة مصر في الرياضة العالمية وتلهم الأجيال الشابة لممارسة الرياضة وتحقيق أحلامها.

جدير بالذكر أن البعثة يرأسها اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، ويقود اللاعبين فنياً هشام سليمان للجري، وإبراهيم سكر للرماية، والاداريين عمر نجدي وصفاء بهاء.

وتوج أبطال مصر ب 14 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 5 فضيات و 2 برونزية في منافسات فردي البنات والأولاد وجاءت ميداليات مصر فيمرحلة 9 سنوات بنات فازت جودي مسعود بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة 9 سنوات اولاد فاز سهيل أبو عوف بالميدالية الذهبية، وفاز مروان الفحل بالميدالية الفضية، وفي مرحلة 11 سنة بنات فازت رؤي عبد المقصود بالميدالية الذهبية، وفازت هلا شعبان بالميدالية الفضية، وفي مرحلة 11 سنه اولاد فاز حمزه صبحي بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة 13 سنة بنات فازت جودي رمضان بالميدالية الذهبية.

فيما فاز في مرحلة 13 سنه أولاد مارك لبيب بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة 15 سنة بنات فازت فريدة أبو هاشم بالميدالية الفضية فازت سلمي باز بالميدالية البرونزية، فيما فاز في مرحلة 15 سنه أولاد محمد عبد الجليل بالميدالية البرونزية، وفي مرحلة 17 سنة بنات فازت عاليه عنايت بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة 17 سنه أولاد فاز علي أبو الفتوح بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة الماستر +40 سنة رجال فاز أبو الحسن بسطاوي بالميدالية الفضية.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غداً بمنافسات التتابع المختلط.







