موهوبي مشروع "أدفانسد" لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم.. يخضعون لقياسات بدنية وطبية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة..



تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار المشروعات التي تنفذها الوزارة علي كافة الأصعدة لاكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، ومنها كرة القدم، وتنفيذًل لبرتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأدفانسد أكاديمي المتخصصة في إكتشاف المواهب.



خضع لاعبو مشروع اكتشاف المواهب لكرة القدم " مواهب أدفانسد أكاديمي المتخصصة " لقياسات بدنية وطبية بمركز الشيخ زايد بمدينة ٦ اكتوبر بواسطة أحدث الأجهزة لقياس مدي القدرات البدنية والفنية وتحديد آليات البرنامج التأهيلي للمواهب لصقل مهاراتهم والعمل علي تحسين أداءهم ورفع الكفاءه العضلية والبدنية.



جاء ذلك ضمن بنود الشراكة مع وزراة الشباب والرياضة وحرصت الاكاديمية على الالتزام بأعلي معايير الجودة العالمية نحو تأهيل مواهب حقيقية وتسويقهم في جميع أنحاء العالم وفقا للخطة الموضوعة والمتفق عليها.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإمكانيات الرياضية الموجودة وبالقدرة الكبيرة التي تمتلكها الاكاديمية، وقال أنه انطلاقًا من مسؤولية الوزارة نحو دعم كل ما يتعلق بالشباب والرياضة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لرعاية الموهوبين رياضيًا، والتي تُساعد في النهوض بقطاع الرياضة، وتقديم المزيد من الأبطال الرياضيين الواعدين والأولمبيين، وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة وتحقيق نتائج مشرفة وحصد الجوائز في مختلف المحافل والبطولات الدولية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

والجدير بالذكر أن القائمين على المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين سوف يعلنون مواعيد افتتاح عدة فروع خلال الفترة المقبلة في مراكز شباب محافظات مصر من أجل اكتشاف المواهب في كرة القدم وتجهيزها من سن صغير وزيادة حجم قاعدة المواهب المصرية.



