UFO 50 أحدث لعبة من فريق Spelunky ستصل في 18 سبتمبر

الآن بالنسبة للعبة التي تحتوي في الواقع على 50 لعبة – على الأقل.

من المقرر أن يصل UFO 50، وهو أحدث مشروع من استوديو Spelunky Mossmouth، إلى Steam في 18 سبتمبر، أي بعد حوالي ست سنوات من الموعد المتوقع لإطلاقه. هذه مجرد ملاحظة وليست انتقادًا - UFO 50 هو مشروع طموح يقدم 50 لعبة كاملة ذات طراز قديم في حزمة واحدة، وكلها تأتي من فريق مكون من ستة أشخاص فقط.

في تقاليد UFO 50، كان UFO Soft مطور ألعاب وكان نشطًا بين عامي 1982 و1990، وهي ذروة سنوات NES وGenesis. تتميز الألعاب المجمعة في UFO 50 بشخصيات متكررة وتسلسلات من الماضي الخيالي لـ UFO Soft، وهي مقيدة من حيث اللون والصوت، كما لو أنها تم تطويرها بالفعل لأجهزة قديمة. يُظهر Mossmouth جدولًا زمنيًا بديلاً لتاريخ ألعاب الفيديو هنا، ويبدو أنه مليء بالمرح.

تقول الأسئلة الشائعة الخاصة باللعبة: "قصة UFO 50 هي أن جميع الألعاب تم إنشاؤها في الثمانينيات من قبل شركة خيالية كانت غامضة ولكنها سابقة لعصرها". "إنها أيضًا متصلة من خلال لوحة فريدة مكونة من 32 لونًا وقيود أخرى قررنا وضعها لجعلها تشعر بمزيد من الأصالة. (ومع ذلك، فإننا لا نفرض وميضًا أو تباطؤًا للكائنات، لأننا لم نشعر أن ذلك سيجعل الألعاب أكثر متعة.)"

يتم فتح كل لعبة في UFO 50 منذ البداية، وتتميز المجموعة بمجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك ألعاب المنصات وألعاب تقمص الأدوار وألعاب roguelite وألعاب إطلاق النار. لا تعد أي من العناوين ألعابًا صغيرة أو صغيرة، وعلى الرغم من أنها جميعها مصنوعة بجمالية 8 بت، إلا أن أساليبها البصرية والميكانيكية تتطور مع مرور السنين. يمكن لعب كل لعبة منفردًا، ونصفها يتضمن عناصر متعددة اللاعبين.

بعد كل ما قيل، أعتقد أن Mossmouth تبيع نفسها على المكشوف من خلال وصف UFO 50 بأنها مجموعة من 50 لعبة فقط. من المؤكد أنها تتضمن 50 تجربة فردية مستوحاة من الألعاب الكلاسيكية في الثمانينيات، ولكن هناك أيضًا عنوان ضخم مخفي في المجموعة - UFO 50 نفسها. لا تنس أن تضع ذلك في الاعتبار في مداولات التسعير الخاصة بك، يا موسموث.