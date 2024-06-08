Valorant تأتي إلى Xbox Series X/S وPS5 في نسخة تجريبية محدود 14 يونيو

لعبة إطلاق النار التكتيكية المجانية ذات الشعبية الكبيرة Valorant قادمة أخيرًا إلى وحدات التحكم، كما تم الإعلان عنها على خشبة المسرح في Summer Game Fest. ستكون اللعبة متاحة لكل من Xbox Series X/S وPS5 كنسخة تجريبية محدودة بدءًا من 14 يونيو. وبمجرد انتهاء النسخة التجريبية وعمل Riot Games على حل جميع الأخطاء بناءً على تعليقات اللاعبين، ستكون متاحة عالميًا لجميع المستخدمين. .

هناك بعض المحاذير. يجب عليك التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي هنا وسيكون متاحًا في البداية فقط في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، مع المزيد من المناطق للمتابعة. صرحت شركة Riot أيضًا أنه لن يكون هناك لعب مشترك بين لاعبي أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم، وذلك "للحفاظ على معيار Valorant الشهير للنزاهة التنافسية".

ولتحقيق هذه الغاية، تم إعادة تصميم اللعبة خصيصًا لوحدات التحكم، حيث قامت الشركة بتشويق طريقة لعب "مصممة خصيصًا". لن يسمح هذا باللعب المشترك، ولكنه سيسمح بمخزون متصل وتقدم اللعب المشترك. وعدت شركة Riot أيضًا بأن كلاً من مشغلات وحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي ستتلقى تحديثات متزامنة، وبالتالي سيتم إسقاط التصحيحات والوكلاء والخرائط والمحتوى المتميز في نفس الوقت.

قال Arnar Gylfason، مدير الإنتاج في Riot Games: "كنا نعلم أنه يتعين علينا أن نكون قادرين على تقديم نفس الخبرة التنافسية التي لا هوادة فيها والتي قدمناها للاعبي الكمبيوتر الشخصي لسنوات: لعبة إطلاق نار تكتيكية دقيقة تعتمد على الفريق". نأمل أن نكون قد نجحنا في تحقيق ذلك، لكن في نهاية المطاف، سيكون للاعبينا الكلمة الأخيرة”.



بالنسبة للمبتدئين، صنعت Valorant اسمًا لنفسها من خلال التركيز على الدقة والاستراتيجية، وهو أمر نادر في مساحة اللعب الحر من منظور الشخص الأول. إذا انطلقت بقوة دون بعض التخطيط التكتيكي الجاد وبعض عمليات التحقق مع فريقك، فسوف تخسر في كل مرة. يتعلق الأمر بالتغلب على خصومك أكثر من إطلاق النار. كما أنها لاعب رئيسي في مشهد الرياضات الإلكترونية.