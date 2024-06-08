«أسطول» للاستثمارات المالية تستعرض فرص الاستثمار بالسوق المحلى فى مؤتمر عالمى

3 مؤسسات مالية كبرى ضمن الحضور

فى إطار استراتيجيتها القائمة على استقطاب الاستثمارات العربية، خاصة الخليجية، وعرض الفرص الاستثمارية الذهبية فى مختلف القطاعات.. نظمت شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية المؤتمر الأول فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية لاستعراض فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بالسوق المحلى المصرى.

قال على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل عدة سنوات تتبنى استراتيجية طموحة، هدفها تعزيز استقطاب الاستثمارات للسوق المصرى.

أضاف «الغنام» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أنه فى ظل المتغيرات التى تمر بها الدولة فى عملية تشجيع الاستثمارات واستقطابها للسوق المحلى، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة مؤخر متمثلة فى تحرير سعر الصرف تحرص «أسطول» على القيام بواجبها الوطنى تجاه الدولة المصرية فى تعزيز استقطاب الاستثمارات.

وأشار «الغنام» إلى أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا لعدد من المؤسسات العالمية الكبرى وبلغ عددهم 3 مؤسسات مالية عربية وعالمية، بالإضافة إلى الجالية المصرية فى دول الخليج، ورجال الأعمال، وفى مقدمتهم رجل الأعمال والاقتصادى محمد فاروق عبدالمنعم من أكبر مساهمى شركة أسطول، وكذلك مساهمين إماراتيين.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أسطول أنه تم التخطيط لتوقيع بروتوكولات مع هذه المؤسسات المالية العالمية والعربية، وأصحاب الملاءة المالية الكبيرة بالخارج تمهيدا لتفعيلها قريبا، خاصة أن تحرير سعر الصرف أتاح للمستثمرين فرص جيدة للاستثمار فى كافة القطاعات.

كما أوضح أن شركة أسطول وأذرعها الاستثمارية تحرص على تنظيم المؤتمرات الدورية التى تسهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية.