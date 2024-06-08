ﻟﺠﻨﺔ إدارة ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻼ ً ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

7 أعضاء باللجنة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قواعد تشكيل لجنة إدارة صندوق التسويات، حيث نصت القواعد الجديدة على إضافة ممثل للبورصة المصرية وممثل لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ليصبح عدد أعضاء اللجنة بعد التعديل ٧ أعضاء وذلك برئاسة العضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وعضوية ثلاثة ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم اثنين يمثلون شركات الوساطة فى الأوراق المالية وممثل عن أمناء الحفظ، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره مجلس إدارة الشركة بناء على ترشيح العضو المنتدب للشركة، وممثل عن البورصة المصرية، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية على أن يتم تعيين الأعضاء بخلاف ممثلى أعضاء الصندوق بعد صدور عدم ممانعة الهيئة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استكمال جهود الهيئة فى تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها سوق رأس المال رؤية ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ودعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسب الشمول المالى من خلال العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين.