عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تتسلم جائزة السياحة الدبلوماسية بالهند

اختيار مصر كأفضل مقصد تاريخى تراثى بالعالم

أعضاء مكتب مصر للطيران
أعضاء مكتب مصر للطيران بنيودلهى خلال تسلم جائزة السياحة الدب

تسلم مكتب مصر للطيران بنيودلهى بالهند جائزة السياحة الدبلوماسية لعام ٢٠٢٤ باختيار جمهورية مصر العربية كأفضل مقصد تاريخى تراثى بالعالم، وقام عمرو على مدير مكتب دلهى باستلام الجائزة بالإنابة عن السفير المصرى وذلك فى حفل كبير نظمته THE EMBASSY MAGAZINE.

«TRAVEL JINGLES» بحضور لفيف من مسؤولى هيئة تنشيط السياحة الهندية والعديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالهند وممثلى الصحافة والإعلام.

وتعد هذه الجائزة تأكيدًا من الجانب الهندى على مكانة مصر وتاريخها وحضارتها العظيمة، وتسعى مصر للطيران إلى تنشيط الحركة السياحية الجوية من الهند إلى مصر من خلال تشغيل رحلات من القاهرة إلى كل من دلهى ومومباى، فضلاً عن تقديم برامج سياحية شاملة متنوعة لعملائها وتنفيذها مع قطاع السياحة «الكرنك» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 

 

 

 

الجريدة الورقية