اختيار مصر كأفضل مقصد تاريخى تراثى بالعالم

مصر للطيران تتسلم جائزة السياحة الدبلوماسية بالهند

تسلم مكتب مصر للطيران بنيودلهى بالهند جائزة السياحة الدبلوماسية لعام ٢٠٢٤ باختيار جمهورية مصر العربية كأفضل مقصد تاريخى تراثى بالعالم، وقام عمرو على مدير مكتب دلهى باستلام الجائزة بالإنابة عن السفير المصرى وذلك فى حفل كبير نظمته THE EMBASSY MAGAZINE.

«TRAVEL JINGLES» بحضور لفيف من مسؤولى هيئة تنشيط السياحة الهندية والعديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالهند وممثلى الصحافة والإعلام.

وتعد هذه الجائزة تأكيدًا من الجانب الهندى على مكانة مصر وتاريخها وحضارتها العظيمة، وتسعى مصر للطيران إلى تنشيط الحركة السياحية الجوية من الهند إلى مصر من خلال تشغيل رحلات من القاهرة إلى كل من دلهى ومومباى، فضلاً عن تقديم برامج سياحية شاملة متنوعة لعملائها وتنفيذها مع قطاع السياحة «الكرنك» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.