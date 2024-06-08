لعبة Slitterhead ستصدر في 8 نوفمبر

Slitterhead، العنوان الجديد الملتوي لمخرج سلسلة Silent Hill Keiichiro Toyama، من المقرر أن يصل إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في 8 نوفمبر.

ظهر مقطع دعائي جديد لأول مرة اليوم خلال حدث انطلاق Summer Game Fest، يعرض معلومات (ودماء) أكثر قليلاً من الأصلي الإعلان التشويقي الذي شاهدناه في ديسمبر 2021.

Slitterhead هي تجربة حركة ورعب من منظور الشخص الثالث مع آليات الحيازة ومجموعة من الأعداء الشبيهين بالحشرات العملاقة الذين يمكنهم الاختراق والقطع. يبدو أن هناك تلميحات لقصة بوليسية هنا، لكن معظم العرض الترويجي الجديد يهتم باللكم والركل والتقطيع والخدش وإطلاق النار على مجموعة من الوحوش الضخمة في شوارع المدينة المزدحمة. يبدو غريبًا ومخيفًا ومرضيًا بشكل لا يصدق.

يأتي Slitterhead من Bokeh Studio، الذي أنشأه Toyama وغيره من خبراء Sony المخضرمين في عام 2020. ويعمل مصمم شخصيات Devil May Cry Tatsuya Yoshikawa، والمصمم الرئيسي Gravity Rush Junya Okura، والمصمم الرئيسي Puppeteer Kazunobu Sato على المشروع أيضًا.

موعد إصدار Slitterhead في 8 نوفمبر يجعله على مقربة من الإصدار الجديد من Silent Hill 2، والذي من المقرر أن يصدر في 8 أكتوبر من Bloober Team وKonami. إنها حالة حقيقية للفضاء الميت وبروتوكول كاليستو.

ستتوفر Slitterhead على Xbox Series X/S وPlayStation 4 وPS5 وSteam وEpic Games Store.