شاهد.. Civilization 7 قادمة في عام 2025

تحصل سلسلة Civilization الإستراتيجية التاريخية المبنية على الأدوار على تكملة رئيسية أخرى، وقد مضى وقت طويل على ذلك. صدرت لعبة Civilization VI في عام 2016، وعلى الرغم من أننا رأينا الكثير من المحتوى القابل للتنزيل في هذه الأثناء، إلا أنه لم تكن هناك أي معلومات عن أجزاء جديدة حتى الآن.

تم الكشف رسميًا عن Civilization VII (حسنًا، مثير للسخرية) في العرض المباشر لـ Summer Game Fest، على الرغم من أننا لم نتعلم الكثير عن الاتجاه الذي تتجه إليه السلسلة. ظهرت الأسطورة Sid Meier لفترة وجيزة في نهاية المقطع الدعائي، مضيفًا أنه "متحمس بشكل لا يصدق لمحبي Civ لرؤية Civilization VII، وهي اللعبة التي تمثل تتويجًا لثلاثة عقود من الابتكار الاستراتيجي والتحسين". وأضاف أن الكشف الكامل وأسلوب اللعب وكل شيء سيحدث في وقت ما في أغسطس. إنها قادمة إلى Steam و PlayStation و Xbox و Switch على ما يبدو.