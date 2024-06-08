Harry Potter: Quidditch Champions تصل في 3 سبتمبر

لعبة هوجورتس الرياضية Harry Potter: Quidditch Champions لديها الآن تاريخ إصدار. اللعبة متعددة اللاعبين، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، ستصل إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في 3 سبتمبر.

اللعبة، المصاحبة للعبة Hogwarts Legacy العام الماضي، هي "تجربة كويدتش كاملة ومستقلة" والتي "تشرك اللاعبين في رياضة كويدتش وغيرها من مغامرات المكنسة جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء في بيئة تنافسية متعددة اللاعبين." تم تطوير اللعبة بواسطة Unbroken Studios، المعروفة بدعم العمل على Suicide Squad: Kill the Justice League، ونشرتها WB Games.

ستكون لعبة Harry Potter: Quidditch Champions متاحة على أجهزة PS5 / PS4 وSwitch وXbox Series X / S وXbox One والكمبيوتر الشخصي. ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب. وستكون متاحة بدون أي رسوم إضافية لأعضاء PlayStation Plus في الفترة من 3 إلى 30 سبتمبر. وبخلاف ذلك، ستبلغ تكلفة اللعبة 30 دولارًا.

يمكنك الاطلاع على المقطع الدعائي لتاريخ الإصدار أدناه. يعرض شخصيات هاري بوتر المألوفة، بدءًا من هاري ورون وهيرميون وتوأم ويزلي وحتى الأدوار الأصغر مثل فيكتور كروم:



