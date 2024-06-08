الشافعى يكرم المدربين الحاصلين على شهادة المستوى الثالث فى التنس

قام مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بتكريم المدربين الحاصلين على شهادة المستوى الثالث فى التدريب.

وتعد شهادة المستوى الثالث هى اعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها اتحاد التنس للمدربين بعد اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بذلك.

وقدم الكابتن اسماعيل الشافعى التهنئة للمدربين مطالبا الجميع بضرورة عدم التوقف عند هذه المرحلة ومواصلة تطوير انفسهم ومتابعة احدث التطورات التدريبية العالمية حيث سينعكس ذلك بالتبعية على مستوى لاعبينا ويساهم فى ظهور ابطال مصريين عالميين جدد.

وفى نهاية الاحتفالية قام الشافعى ورئيس لجنة التدريب والمحاضر الدولى مصطفى نعيم بتسليم المدربين شهادات المستوى الثالث وشهادات التكريم وذلك فى حضور كل من السكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى وامين الصندوق وائل التلبانى واعضاء مجلس الادارة احمد عبده وحازم شيحة واحمد كمال.