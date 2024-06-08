Aloy على علاج تحصل Lego في Horizon Adventures

بدأ العرض المباشر لـ Summer Game Fest بضجة كبيرة - اعتمادًا على مدى استمتاعك بألعاب Aloy و Lego. Lego Horizon Adventures، وهي جزء من سلسلة Horizon من Guerrilla Games، قادمة إلى PS5 والكمبيوتر الشخصي في موسم العطلات هذا. أوه، وسيكون متاحًا على Nintendo Switch أيضًا.

لأول مرة، ستتمكن من لعب لعبة Horizon في وضع تعاوني، سواء محليًا أو عبر الإنترنت. يبدو أن هذا الإصدار سيعيد سرد بعض قصة الألعاب الرئيسية أيضًا، وإن كان ذلك مع الكثير من الطوب الرقمي. في حين أن Aloy غالبًا ما تكون مضحكة في سلسلتي Horizon الرئيسيتين، إلا أنها عادة ما تكون جامدة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتوافق ذلك مع الفكاهة الشاذة المعتادة لألعاب Lego.

حكايات المسافر القوية من Lego ليست متورطة هنا. بدلاً من ذلك، تعمل Guerilla على Horizon Adventures مع Studio Gobo، وهو فريق ساعد في ألعاب متنوعة مثل Hogwarts Legacy وFor Honor.