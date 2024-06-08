تعاون اتحاد الاسكواش وأندية سيتى كلوب لنشر اللعبة فى المدن والمحافظات

أعلنت مجموعة أندية سيتي كلوب والاتحاد المصري للاسكواش عن مشروع تعاون يجمعهما في إطار اهتمام سيتي كلوب ببناء قاعدة حقيقية للرياضة المصرية في جميع اللعبات، واهتمام اتحاد الاسكواش لنشر اللعبة، وفى ظل تلاقى الأهداف بين الطرفين، سيتم توظيف انتشار أندية سيتى كلوب فى المحافظات والمدن المختلفة، لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، بما يخدم المنتخبات الوطنية.

ومن هذا المنطلق، استقبل الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، الكابتن عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش والكابتن عباس قاعود خبير اللعبة بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة سيتي كلوب، تم الاتفاق على إعداد مشروع تعاون بين الجانبين يتولى اتحاد اللعبة بموجبه إعداد وتأهيل الكوادر التدريبية بفروع النادي والإشراف الكامل على أكاديمية سيتي كلوب للاسكواش .

كما رحبت مجموعة سيتي كلوب باستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري على ملاعبها الحديثة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية سيتي كلوب ومبادرتها الأخيرة "ابني بطل" حيث تهدف سيتي كلوب إلى التوسع في قواعد الناشئين بجميع الرياضات بكل فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية لبناء قاعدة رياضية تخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة ومن بينها لعبة الاسكواش التي تم انشاء ملاعب لها في جميع الفروع وفق أحدث التقنيات.