محافظ المنيا يعلن مغادرة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة

في اجواء مملوء بالفرحة والتكبيرات، غادر الفوج الــ 45 لحجاج بيت الله الحرام ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن مغادرة الفوج الأخير لحجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، من اجمالى 45 فوجاً لهذا العام 1445، حيث ضمت الأفواج 268 حاجاً ، و6 مشرفين، وتمنى عودة جميع الحجاج سالمين، بعد أداء مناسك الحج ، سائلاً الله عز و جل أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.

وأكد المحافظ، أن كافة الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها مديرية التضامن الإجتماعى، عملت منذ بداية تفويج الحجاج، على تسخير كل الإمكانات المتاحة، واختيار أماكن إقامة مميزة بالمملكة العربية السعودية، وتيسير الإجراءات الطبية والوقائية، وتقديم الإرشادات للتوعية الصحية والدينية؛ لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بشكل صحيح وآمن، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى توفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل الحجاج ، من المنيا إلى مطار القاهرة، وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى، لضمان راحتهم وسلامتهم طوال رحلة الحج، وكان فى وداع آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا، أمانى تامر وكيل مديرية التضامن، وأعضاء مكتب الحج ، وممثلو الجمعيات.

سادت أجواء من الفرحة و التكبيرات داعين المولى عز وجل أن يجعلهم من المقبولين ، و أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.