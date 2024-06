لعبة Thank Goodness You're Here تصل في 1 أغسطس

شكرا لله أنت هنا! ربما كان هذا هو الحدث الأبرز في أول عرض ألعاب لناشر Untitled Goose Game Panic في العام الماضي. توصف بأنها لعبة "slapformer" أو لعبة منصات تهريجية، وتدور أحداثها في مدينة خيالية بشمال إنجلترا تسمى Barnsworth. بفضل جمالية كرتون نتورك وروح الدعابة الإنجليزية للغاية، استحوذت على قلوب الكثير من الناس.

اليوم، أعلن المطور Coal Supper عن طاقم الصوت للعبة، مع عنوان Matt Berry (What We Do in the Shadows) والكثير من المواهب البريطانية التي ستكون مألوفة لأولئك الذين يعرفونها، بما في ذلك Chris Cantrill من Icklewick FM. توقع الكثير من اللهجات التي سيتم ترجمتها على التلفزيون الأمريكي.

الجديد أيضًا هو تاريخ الإصدار في الأول من أغسطس، والذي يقول Coal Supper إنه أيضًا يوم يوركشاير.

وفي كلتا الحالتين، يبدو كل هذا ممتعًا للغاية - فهو قادم إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وSwitch وPlayStation، ويمكنك التقاط مجموعة من صور GIF الرائعة على الموقع الرسمي للعبة.