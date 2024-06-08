وزارة السياحة والآثار تواصل متابعتها لوصول آخر رحلات الحج السياحي البري اليوم إلى الأراضي السعودية

- ⁠ الاطمئنان على تسكين كافة حجاج السياحة بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة

واصلت، وزارة السياحة والآثار، متابعتها لوصول رحلات الحج السياحي البري، والتي وصلت آخر رحلاته، اليوم، إلى كل من مكة والمدينة بالأراضي السعودية المقدسة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن رحلات الحج السياحي البري التي تم تيسيرها هذا الموسم بلغ 148 رحلة تقل عدد 6000 حاج من المستوى البري، وأضافت أنه من المقرر انطلاق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة في 12 يونيو الجاري.

وأشارت سامية سامي إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان الوزارة المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية - السعودية، قامت باستقبال حجاج كافة رحلات الحج السياحي البري فور وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما أنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.

وأكدت على حرص الوزارة في ضوء الخطة الشاملة التي وضعتها وتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وبما يضمن راحتهم وسلامتهم والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والخدمية لهم، بما في ذلك الإقامة والنقل والرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد أشاد عدد من حجاج السياحة بالخدمات المقدمة والتسهيلات التي توفرها لهم الوزارة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، كما أنه تم إتاحة عدد 150 أتوبيس سياحي لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.



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