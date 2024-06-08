احترس.. اللون والجلد والرائحة.. علامات كشف «الفاسدة»

تضع مديريات الطب البيطرى بمختلف محافظات الجمهورية، العديد من الإجراءات للتفتيش على اللحوم المستوردة والمحلية المعروضة بالأسواق ومحلات الجزارة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، بالتزامن مع ظهور أساليب كثيرة لغش اللحوم، خاصة فى عيد الأضحى المبارك.

أوضح الدكتور علاء عبدالعال، رئيس مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، إجراءات التفتيش على اللحوم المستوردة والمحلية فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: «إن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة الأحياء وشرطة المسطحات المائية تضع برنامج عمل قبل قدوم عيد الأضحى بشهر على الأقل، ويشمل البرنامج التفتيش على ثلاجات حفظ اللحوم المستوردة، من حيث الصلاحية وسلامة الثلاجات، إلى جانب التفتيش على محلات الجزارة التى تعرض اللحوم المستوردة والبلدى والهايبرات».

وأضاف الدكتور علاء عبدالعال أن اللحوم البلدى لها مواصفات مهمة، يجب على المواطنين معرفتها، ومنها: ضرورة وجود أختام المجازر الحكومية على البدن الخارجى لجسم اللحوم، والذى يشمل اسم المجزر ويوم الذبح ونوع اللحمة «صغيرة، كبيرة، بقرى، جاموسى»، مؤكدا أن بيانات الختم يعرفها الطبيب البيطرى، ومن خلالها يحدد مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك المحلى، وما إذا كانت فاسدة وجودة اللحم وعمرها، وفى حالة وجود مخالفة فى اللحوم تُصادر ويتم عمل محاضر قانونية تُحال إلى النيابة المختصة.

وأشار رئيس مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، إلى أن المجازر الحكومية تستقبل المواطنين خلال فترة عيد الأضحى بالمجان لذبح الأضاحى، مع توفير المادة السرية لأختام اللحوم وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن المحافظة تجدد سنويا قرار فتح المجازر أمام الأهالى للذبح بالمجان، على شرط جلب جزار مع المضحى للقيام بعملية الذبح، حفاظا على البيئة من التلوث والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائى فى الشوارع.

ودعا المواطنين إلى شراء اللحوم من أماكن معروفة وآمنة، وعدم التعامل مع جزارى الشوارع، والذين يمكن أن تكون اللحوم المعروضة لديهم غير صحية أو فاسدة، مؤكدا أهمية أن تكون اللحوم مختومة بأختام المجازر الحكومية وظاهرا عليها بيانات الذبيحة كاملة.

وأوضح أن هناك علامات ودلائل يجب أن يعرفها المواطن، لمعرفة إذا ما كانت اللحوم المذبوحة خارج المجازر والمعروضة فى الأسواق والشوارع العامة «سليمة أم فاسدة»، وهى: أن يكون بدن الذبيحة «طبقة جلد على اللحم» موجود على جسم اللحمة من الخارج ويحمل الأختام الحكومية الرسمية غير المقلدة، موضحا أن الختم الدائرى يُشير إلى أن اللحوم «صغيرة»، أما الختم المربع يشير إلى أن اللحوم «كبيرة فى السن»، بالإضافة إلى لون اللحمة ورائحتها الطبيعية «اللحوم البلدى تكون رائحتها مريحة» ومنها تعرف إذا كانت اللحوم طبيعية وصحية أم فاسدة، معقبا: «المواطن عليه دور كبير فى عملية التوعية والتعامل مع الجزارين المعروفين الأمناء».

وأضاف أن هناك قرارا بتنظيم عملية نقل جلود الأضاحى، مؤكدا أنه يتم تقديم طلب تصريح لنقل الجلود بطريقة سليمة وآمنة، ويمنح التصريح بناء على قرار المحافظ من هيئة الطب البيطرى، وهناك قرار سنوى من المحافظ بمنع الذبح فى الشوارع، وفرض غرامة 5 آلاف جنيه على المخالف، وذلك خلال العام الماضي.