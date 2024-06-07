ByteDance تستثمر 2.1 مليار دولار من أجل الذكاء الاصطناعي

قال وزير التجارة الماليزي، الجمعة، إن شركة ByteDance الصينية، الشركة الأم لتطبيق التواصل الاجتماعي TikTok، تخطط لاستثمار حوالي 10 مليارات رينجيت (2.13 مليار دولار) لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في ماليزيا.

وكجزء من الصفقة، وهي الأحدث في عدد من شركات التكنولوجيا العالمية التي تتوسع في جنوب شرق آسيا، ستقوم ByteDance أيضًا بتوسيع مرافق مركز البيانات الخاص بها في ولاية جوهور الماليزية من خلال استثمار إضافي بقيمة 1.5 مليار رينجت، حسبما قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة تينجكو زافرول عزيز.

وقال تنجكو زافرول في منشور على X: "إن هذا الاستثمار الإضافي من قبل ByteDance سيساعد بلا شك ماليزيا على تحقيق هدفها المتمثل في تنمية الاقتصاد الرقمي إلى 22.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بحلول عام 2025".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استثمارات كبيرة مماثلة في ماليزيا من قبل عمالقة التكنولوجيا الآخرين في الأشهر الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، قالت جوجل إنها تخطط لاستثمار ملياري دولار لتطوير أول مركز بيانات لها ومنطقة Google Cloud في ماليزيا، بينما قالت مايكروسوفت إنها ستستثمر 2.2 مليار دولار لتوسيع الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

