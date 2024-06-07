صعود هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني المثير للجدل ومنافس آبل

أصبحت شركة هواوي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها إثارة للجدل في العالم على مدار ما يقرب من 40 عامًا.

بدأت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة كواحدة من الشركات الرائدة في إنتاج معدات الشبكات في العالم، حيث قامت بتصنيع عناصر مثل المحطات الأساسية وأجهزة التوجيه وأجهزة المودم والمحولات التي توفر خدمة الهاتف والوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقامت بتوسيع خط إنتاجها ليشمل الأجهزة القابلة للارتداء، وعلى الأخص الهواتف الذكية، التي أصبحت منافسًا رئيسيًا لجهاز iPhone من شركة Apple في الصين.

كان لدى الشركة حوالي 207000 موظف اعتبارًا من عام 2023 وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وفي العام نفسه، حققت شركة هواوي إيرادات بلغت ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي وأرباحًا تزيد عن 12 مليار دولار أمريكي.



جاء رين تشنجفي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي، من بدايات متواضعة ولكن ثروته بلغت مليار دولار اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لمجلة فوربس.

ومع ذلك، لا تزال الشركة غارقة في الجدل، حيث تتهم الولايات المتحدة الشركة الصينية بسرقة الأسرار التجارية.

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أسس رن تشنجفي شركة هواوي في عام 1987 عندما كان عمره 44 عامًا في شقة في شنتشن، الصين.



رن تشنجفي هو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البالغ من العمر 79 عامًا.



وقال رين إن رأس المال المسجل لشركة هواوي كان حوالي 21000 يوان، أو أقل بقليل من 3000 دولار اعتبارًا من مايو 2024. وقال إنه لم يتلق "فلسًا واحدًا" من الحكومة الصينية وقام بتجميع الأموال من المستثمرين الخارجيين.