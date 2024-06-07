مايكروسوفت تتحرك لحل مخاوف الخصوصية بشأن ميزة الاستدعاء

حاولت Microsoft تهدئة مخاوف الخصوصية فيما يتعلق بميزة Recall، وهي ميزة Windows قادمة يُقال إنها تساعد المستخدمين على إعادة الظهور على أي شيء قاموا به سابقًا أو نظروا إليه على جهاز Copilot + PC. يتضمن ذلك بطبيعة الحال مراقبة كيفية استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك بطريقة أو بأخرى، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن تخزين البيانات والوصول إليها. وفي محاولة لحل هذه المشكلات، تقوم Microsoft بإجراء تغييرات قبل أن تبدأ في طرح ميزة Recall في وقت لاحق من هذا الشهر.

سيتم تمكين ميزة الاستدعاء، مما يعني أن الميزة لن تلتقط لقطات (أي لقطات شاشة) لما تفعله كل بضع ثوانٍ أو تسجل نشاطك دون إذن صريح منك. ستسألك Microsoft عما إذا كنت تريد تمكين ميزة Recall عند إعداد جهاز Copilot+ PC، وهي خطوة إيجابية.



بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج أولئك الذين يرغبون في استخدام Recall إلى استخدام طريقة مصادقة Windows Hello مثل التعرف على الوجه أو مسح بصمات الأصابع. ستكون المصادقة مطلوبة قبل أن يسمح Recall للمستخدم بالتمرير عبر الجدول الزمني للنشاط أو البحث فيه. لكن هذا الإجراء لن يجعل Recall آمنًا للغاية - كل ما يتطلبه الأمر هو أن يعرف شخص ما رقم التعريف الشخصي الخاص بك ويمكنه الوصول إليه.

علاوة على ذلك، تضيف Microsoft المزيد من وسائل الحماية إلى لقطات الاستدعاء. وسوف يستخدم فك التشفير "في الوقت المناسب" المحمي بواسطة Windows Hello Enhanced Sign-in Security. لن يتم فك تشفير اللقطات وإتاحتها إلا بعد مصادقة المستخدم. قاعدة بيانات فهرس البحث مشفرة أيضًا.

تقول Microsoft إن اللقطات ستبقى على الجهاز (مقفلة بحساب مستخدم) ولن يتم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يمكنك منع الاستدعاء من التقاط لقطات لتطبيقات معينة، وإيقاف اللقطات مؤقتًا أو حذفها. تتم معالجة الذكاء الاصطناعي التي تدعم عملية الاستدعاء على الجهاز أيضًا.

تم تصميم Recall لمساعدة المستخدمين في العثور على شيء ما قاموا به على جهاز Copilot+ PC الخاص بهم بناءً على ما يمكنهم تذكره. لذا، إذا كانوا يتذكرون قميصًا نظروا إليه قبل بضعة أسابيع ويعتقدون الآن أنهم قد يرغبون في شرائه، فيمكنهم وصف العنصر. قد يكون أداء عملية الاستدعاء أفضل في العثور على القميص من خلال التمرير عبر سجل متصفح الويب لديك.

سيكون Recall قادرًا على اكتشاف التفاصيل من الدردشات وتطبيقات الإنتاجية ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. لقد وصفتها Microsoft بأنها ذاكرة فوتوغرافية فعالة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستتوفر معاينة Recall على أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+، والتي سيبدأ شحنها في 18 يونيو.