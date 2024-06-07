منتخب مصر الأولمبى يهزم كوت ديفوار استعدادا لأولمبياد باريس

فاز المنتخب الوطني الأولمبي على ضيفه كوت ديفوار بهدف في لقاء ودي جمع بينما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء هدف المباراة عن طريق مصطفى سعد "ميسى في الدقيقة الرابعة عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

وسيطر المنتخب المصري على مجريات اللعب وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق محمود صابر وأسامة فيصل وبلال مظهر في غياب تام من قبل لاعبى منتخب كوت ديفوار في الشوط الأول.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمود جهاد، محمود صابر، محمد شحاتة، مصطفى سعد "ميسى".

الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كل من: حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر.