أمازون تبيع تقنية التعرف على الوجه لروسيا

اتهم موظف سابق شركة أمازون بانتهاك العقوبات البريطانية من خلال بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وزعم تشارلز فورست أنه تم فصله ظلما في عام 2023 بعد اتهام أمازون بارتكاب مخالفات في عدد من القضايا بين نوفمبر 2022 ومايو 2023، وفقا للمقال. وتم تقديم هذه المزاعم إلى محكمة العمل في لندن كجزء من جلسة استماع هذا الأسبوع.

وقال فورست إن أمازون أبرمت صفقة مع شركة VisionLabs الروسية لتوفير الوصول إلى تقنية التعرف على الوجه Rekognition. وقد فعلت ذلك "من خلال ما يبدو أنها شركة وهمية مقرها في هولندا"، وفقًا لملفات المحكمة. كما اتهم الشركة بانتهاك الوقف الاختياري الذي فرضته على استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه التي تم تنفيذها بعد مقتل جورج فلويد.

ونفت أمازون هذه الاتهامات. وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة فايننشال تايمز: "نعتقد أن المطالبات تفتقر إلى الجدارة ونتطلع إلى إثبات ذلك من خلال العملية القانونية". "استنادًا إلى الأدلة المتاحة وسجلات الفواتير، لم تبيع AWS خدمات Amazon Rekognition إلى VisionLabs."

وزعمت أمازون أنه تم التخلي عن فورست بسبب "سوء السلوك الجسيم" بعد رفضه العمل بساعاته التعاقدية وفشله في الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو حضور الاجتماعات. ونفت أن يكون فورست قد قدم أنواع الإفصاحات التي من شأنها أن تؤهله لحماية المبلغين عن المخالفات.

ونفت أمازون الادعاء بأنها زودت الشرطة بتكنولوجيا التعرف على الوجه، وأضافت في ملف للمحكمة أن "الوقف الاختياري الذاتي لا يرقى إلى مستوى التزام قانوني".

أوضح متحدث باسم أمازون أن الشركة تنفي تقديم إمكانات التعرف على الوجه للشرطة، وتم تغيير الفقرة الأخيرة من هذه القصة لتعكس ذلك. ولا تزال الشركة مصرة على أنها لم تبيع نفس البرنامج إلى VisionLabs ولكنها رفضت تقديم بيان يتعلق بما إذا كانت VisionLabs قد حصلت على هذه القدرات من خلال وسيط.