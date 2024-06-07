آبل تبني تطبيقًا مخصصًا لكلمات المرور لأجهزة iPhone و Mac

تخطط شركة آبل لبناء تطبيق لإدارة كلمات المرور مباشرة في الإصدارات التالية من أنظمة تشغيل iPhone وMac، حسبما أفاد مارك جورمان من بلومبرج يوم الخميس. سيتنافس التطبيق الجديد، الذي يسمى ببساطة كلمات المرور، مع مديري كلمات المرور الحاليين مثل 1Password وLastPass، الذين عادةً ما يفرضون رسومًا شهرية على الأشخاص لإنشاء كلمات مرور فريدة وتخزينها. تخطط شركة Apple للكشف عن التطبيق في مؤتمر المطورين العالمي السنوي للشركة في 10 يونيو.

تقوم Apple بالفعل بإنشاء كلمات مرور فريدة وتخزينها من خلال iCloud Keychain، وهي ميزة تعمل على مزامنة كلمات المرور عبر جميع أجهزة Apple التي تمتلكها بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows من خلال ملحق المتصفح. لكن كلمات المرور المخزنة في iCloud Keychain موجودة - بشكل غريب - في تطبيق الإعدادات، مما يجعل العثور عليها أو تغييرها مرهقًا. إن وجود تطبيق مخصص لكلمات المرور المضمنة في أجهزة Apple لن يجعل هذا الأمر أسهل فحسب، بل يمنح الأشخاص أيضًا سببًا إضافيًا للبقاء في نظام Apple البيئي.

تمامًا مثل منافسيه، يقال إن تطبيق كلمات المرور من Apple سيقسم كلمات المرور إلى فئات مختلفة مثل الحسابات وشبكات WiFi ومفاتيح المرور (إليك شرحنا العميق الذي يشرح كيفية عملها). سيسمح لك أيضًا باستيراد كلمات المرور من التطبيقات المنافسة وسيملأها تلقائيًا عندما يكتشف جهازك أنك تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب أو تطبيق. وستعمل كلمات المرور أيضًا على سماعة الرأس Vision Pro التي تنتجها شركة Apple والتي تبلغ قيمتها 4000 دولار، وستدعم رموز التحقق الثنائية، تمامًا مثل Google Authenticator وAuthy. ما لا يزال غير واضح هو ما إذا كان تطبيق كلمات المرور سيسمح لك بتخزين الملفات والصور بشكل آمن بالإضافة إلى كلمات المرور، وهو ما يقدمه كل من 1Password وLastPass.

بالإضافة إلى كلمات المرور، من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن الإصدارات التالية من iOS وiPadOS وMacOS وWatchOS وVisionOS يوم الاثنين. وبحسب ما ورد سيتم تزويد الإصدارات الجديدة من البرنامج بميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة تمامًا.