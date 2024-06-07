وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبي خلال مباراته الودية أمام كوت ديفوار

ضمن استعداداته لدورة الألعاب الأولمبية..

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازره المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، في مباراته الودية أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور السيد ألبرت دول سفير كوت ديفوار بالقاهرة، السيد سانيف بيكتوجو نائب رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من اعضاء الاتحاد.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرصه على مساندة المنتخب الاولمبي لكرة القدم في استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشدداً على ان الدولة المصرية تعمل على تذليل كل العقبات لتوفير افضل مناخ للمنتخب الاولمبي وجميع الرياضيين المصريين، للمنافسة على ميدالية أولمبية.

موضحا ان المباراة الودية التي يخوضها المنتخب في اطار الحرص من الجهاز الفني والاتحاد للوقوف على مستوي اللاعبين استعدادا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

يترأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني، وتمكن المنتخب الوطني من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد ان حقق المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي اقيمت في المغرب.

وجاءت مصر في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية بجانب كل من: "إسبانيا، أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان".

حيث يفتتح المنتخب المصري مبارياته امام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، يليه مواجهة منتخب أوزبكستان يوم 27 يوليو.

ليختتم المنتخب المصري مواجهاته امام المنتخب الاسباني يوم 30 يوليو.