وزير الرياضة يشهد البطولة الإفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية ويسلم الميداليات للفائزين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطولة الإفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والسيد اللواء محمد الطاهر رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضي، والتي تستضيفها صالة اتحاد الشرطة الرياضي فى الفترة من 6 يونيو الجاري وحتى 9 من نفس الشهر.

تقدم السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بجميع الدول والوفود المشاركة في البطولة، واشار وزير الشباب والرياضة ان قوة الدولة المصرية يظهر جليا في قوتها الناعمة وهي الرياضة، حيث تشارك لاول مرة في البطولة هذا العدد من الدول الافريقية على مختلف قطاع المنافسات بها.

كما تقدم وزير الرياضة بالشكر للسيد اللواء محمد الطاهر، رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضي، على استضافة البطولة بصالة نادي اتحاد الشرطة، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين والتعاون الثنائي فيما بينهما.

فيما تقدم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد ودعمه في جميع بطولاته وخطته، وهو ما يظهر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بهدف تطوير الرياضة في مصر.

وكن جانبه، أعرب السيد اللواء محمد الطاهر رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضي، عن سعادته باستضافة البطولة على صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضة، مشددا على الدعم الكبير من السيد وزير الشباب والرياضة وخصوصا في المجال الرياضي والذي ظهر اثره جليا في قوة وقدرة مصر على استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية.

ويشارك في البطولة 13 دولة إفريقية هى : "مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، السودان، أنجولا، إثيوبيا، نيجيريا، جيبوتي، سواتيني، الكاميرون، ناميبيا، غينيا".