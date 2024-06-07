استقرار سعر الفائدة بالهند وروسيا على الرغم من ارتفاع التضخم

حذر الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف مقرض في روسيا تديره الدولة "شيربنك" جرمان غريف من أنه على رغم معدلات النمو المرتفعة، فإن نموذج روسيا الاقتصادي يعد "هشاً".

أبقى المصررف المركزي الروسي معدلات الفائدة ثابتة اليوم الجمعة على رغم ارتفاع التضخم، بما يتجاوز خطط الحكومة والتحذيرات المتكررة من أن ازدياد الإنفاق العسكري يضغط على الاقتصاد.

معدل الفائدة عند 16 في المئة

وإلى ذلك، أبقى المصرف معدل الفائدة عند 16 في المئة وفق ما قال في بيان، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع كلف الإقراض مستقبلاً ما لم تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويبلغ التضخم حالياً 8.2 في المئة على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ أربعة في المئة.

وقال المصرف إن "إعادة التضخم إلى الهدف سيتطلب مدة أطول بكثير في المحافظة على القيود النقدية المشددة في الاقتصاد"، مضيفاً "يبقى احتمال رفع معدلات الفائدة مفتوحاً".

وقالت حاكمة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا في تصريحات أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها ملتزمة بخفض التضخم إلى أربعة في المئة. ولكن المصرف حذف توقعات التضخم عام 2024 من بيان اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار لن يصل إلى هذا المستوى قبل العام المقبل.

نمو قوي للاقتصاد الروسي

وفي الأثناء، سجل الاقتصاد الروسي نمواً قوياً بعد تعافيه من صدمة العقوبات والتداعيات المباشرة لغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وبينما دعمت زيادة الإنفاق العسكري الاقتصاد فإنها أدت إلى نقص خطر في العمالة في عديد من القطاعات، واستدعي مئات آلاف الشباب للقتال أو هربوا من البلاد أو تم توظيفهم في قطاع صناعة الأسلحة الذي يشهد ازدهاراً.

وقال المصرف المركزي في بيانه إن "نقص العمالة مثل أبرز القيود على نمو إنتاج السلع والخدمات".

نموذج روسيا الاقتصادي "هش"

وفي المقابل حذر الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف مقرض في روسيا تديره الدولة "شيربنك" جرمان غريف من أنه على رغم معدلات النمو المرتفعة (5.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول)، فإن نموذج روسيا الاقتصادي يعد "هشاً".

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الروسي يعتمد على ازدياد الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى رفع الأجور وزيادة إنفاق المستهلكين.

وقال في منتدى سان بطرسبورغ الدولي اليوم الجمعة "لكن هذا النموذج يعد هشاً للغاية".

ونقلت وكالات إخبارية رسمية عنه قوله إن "السلع لا تصبح أكثر وفرة بينما أسعارها ترتفع نتيجة ذلك، لا يزداد إنتاج العمال، بل يتراجع وهذا هو حد نموذج النمو اليوم".

بوتين: الدول "الصديقة" تمثل ثلاثة أرباع حجم التجارة الروسية

وفي غضون ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الدول "الصديقة" تمثل ثلاثة أرباع حجم تجارة بلاده. وأدلى بوتين بتلك التعليقات في مستهل كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي في سان بطرسبورغ

"المركزي الهندي" يبقي معدلات الفائدة ثابتة

وفي نيودلهي أبقى المصرف المركزي الهندي معدلات الفائدة على حالها للمرة الثامنة اليوم الجمعة، إذ ما زالت أخطار التضخم ماثلة في خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد بنك الاحتياط الهندي بأن معدل الشراء المرجعي الذي يقرض بناء عليه المصارف التجارية، سيبقى ثابتاً عند 6.50 في المئة.

وبدأ مصرفان مركزيان رئيسان خفض معدلات الفائدة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي خفض أمس الخميس معدلاته للمرة الأولى منذ عام 2019.

وتراجع التضخم في الهند عن الذروة التي سجلها في 2022 وبلغت 7.8 في المئة، ولكنه ما زال أعلى من هدف بنك الاحتياط الهندي البالغ أربعة في المئة.

وأفاد حاكم بنك الاحتياط الهندي شاكتيكانتا داس بأن المصرف "ما زال متيقظاً تحسباً لأية أخطار تصاعدية" للتضخم، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية.

الإنفاق الشعبوي

ويأتي القرار بعد أيام على فشل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "بهاراتيا جاناتا" في ضمان غالبية مطلقة في الانتخابات الوطنية، مما أجبره على الاعتماد على الائتلاف مع شركاء.

ويعتقد محللون بأن ذلك قد يجبر حكومة مودي المقبلة على اللجوء إلى الإنفاق الشعبوي لكسب قاعدته المؤيدة وتهدئة حلفائه، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم.

وسجل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً بـ8.2 في المئة خلال عام، حتى مارس (آذار) الماضي، إذ ساعد تحسن قطاع الصناعة في تجاوز توقعات الحكومة والمحللين.

وتم رفع معدلات الفائدة بـ2.5 نقطة مئوية بين مايو (أيار) 2022 وفبراير (شباط) 2023، لكنها بقيت على حالها.

وبلغ التضخم في قطاع التجزئة الهندي 4.83 في المئة في أبريل (نيسان) 2024، وهو المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق مدفوعاً بصورة أساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأما التضخم "الأساس" في البلاد الذي يستثني كلف المواد الغذائية والوقود، فبقي أقل من أربعة في المئة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمال الناتج الداخلي الهندي قليلاً إلى 6.8 في المئة في 2024-2025، لتبقى الأسرع نمواً ضمن الاقتصادات الكبرى وفق توقعات تعود إلى أبريل الماضي.