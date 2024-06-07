دماء بريئة على الأسفلت.. مصرع طفل تحت عجلات سيارة بالمنيا

شهدت عزبة ابو اليمين ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، حادث مفجع إثر قيام سيارة نقل بدهس طفل حتى لفظ انفاسه الأخيرة ، وتناثرت اجزاءه تحت عجلات سيارة النقل الكبيرة ، الحادث روع وافجع الأهالي لكونها دماء بريئة وفلذات اكباد الأمهات والأباء ، والذي شيع جثمانه بمقار العائلة وسط حشد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة .

وصرحت النيابة العامة بمركز سمالوط، بدفن جثمان طفل، لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل ثقيلة، في عزبة " ابو اليمين " التابعة لمركز سمالوط غرب، شمال المنيا ، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة ، وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب ، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل بطفل في العقد الاول من عمرة ولفظ انفاسه الأخيرة على الفور، ناحية عزبة ابو اليمين التابعة لنزلة داوود.

وانتقلت الأجهزة الامنية وسيارة الاسعاف ، تحت اشراف المقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز، و بقيادة الرائد عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد محمد ابو العزائم، وبالمعاينة لمحل الواقعة وبالفحص، تبين مصرع الطفل " محمد عبد النعيم محمد "، 10 سنوات مقيم بذات العنوان، صدمته سيارة نقل ، وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان ، وذكر في تقريره انه لا يوجد شبهه جنائية فى الوفاة، وان الوفاة نتيجة نزيف بالمخ.

كما ذكرت التحريات الأولية لرجات المباحث الجنائية لمركز الشرطة بقيادة الرائد عبد الرحمن الغزاوي، انه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة ، وتم استدعاء الأهلية والسائق ، وتم التحفظ علي السائق ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وبالعرض على امرت النيابة العامة أصدر قرارها بتسليم الجثمان بقرار النيابة لتشييعه لمثواه الأخير.