"الشباب والرياضة" وكير مصر" تقدمان أنشطة "السلامة والتمكين والحماية للاجئين بالقاهرة والاسكندرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية تقديم أنشطة "السلامه والتمكين والحمايه للاجئين والمجتمعات المضيفه" داخل المساحات الصديقه بمراكز شباب "حلميةالزيتون، المعادي٧٧" بمحافظة القاهرة، وداخل مراكز شباب "الحرمين، وبرج العرب" بمحافظة الإسكندرية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدورات التدريبية للوافدين واللاجئين تأتي ضمن اهتمامات الوزارة لادماجهم داخل المجتمع المصري من خلال مراكز الشباب، وعمل دورات مهنيه وحرفيه تساعدهم على عمل عدد من المشروعات تكون مصدر للدخل.

ويتم تنفيذ الدورات التدريبية عن التغيرات المناخية للوافدين والمصريين، ويقوم بتقديمها مسئول من وزارة البيئة لتوعية الوافدين بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها علي العالم أجمع.

كما يتم تنفيذ أنشطة عن التوعية البيئية والصحية وانشطة مساحه حره مثل " الرسم وألعاب رياضية، ومشاركة ذوي الهمم داخل الأنشطة، وأيضا نشاط تبادل الثقافات والذي تم من خلاله عمل أكلات مصريه، سودانيه، سورية من المستفيدين.





