الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي : حسام حسن فاجئني بالتشكيل.. وعودة صلاح مكسب كبير

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

وجه " محمد رمضان السيد" الناقد الرياضي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس مع الاعلامي" عبد الناصر زيدان" تحية كبيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعد تحقيقه لأول انتصار رسمي له على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني.

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و اضاف رمضان:" انتصار مستحق، و تحية خاصة للعميد على طريقة اللعب اللي شوفناها النهاردة، و كانت سبب رئيسي في تسجيل هدفين مبكرًا.


تابع محمد :" الانتصار على منافس مباشر على بطاقة التأهل في أول مباراة رسمية ليك، مش حاجة سهلة، لكن في النهاية الحمد لله على النتيحة و الثلاث نقاط.

اختتم محمد رمضان السيد حديثه:" ننتظر استغلال انتصار اليوم و صدارة المجموعة، حتى نلعب بأريحية في مواجهة غينيا بيساو، و ان شاء الله نحسم التأهل مبكرًا ".

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