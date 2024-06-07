فيرتف تصدر تقرير ممارسات الأعمال المسؤولة لعام 2023

أصدرت شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم تقرير ممارسات الأعمال المسؤولة لعام 2023 (2023 Responsible Business Report ) والذي يتناول التقدم المحرز في المجالات التي ركزت عليها أعمال الشركة خلال العام الماضي. وقدمت الشركة في إطار التقرير خطتها الاستراتيجية الجديدة للعمل تحت شعار "فيرتف واحدة، عالم واحد" وذلك لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، وضمان بيئة عمل آمنة وشاملة للجميع، وممارسة وإنجاز الأعمال بطرق ومنهجيات مسؤولة.

وواصلت "فيرتف" خلال العام 2023 تعزيز رؤيتها الرامية إلى خلق مستقبل يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم تجاه البيئة من خلال التركيز على تقديم الحلول والمنتجات والأنظمة التي تتميز بمستويات عالية من الكفاءة والفعالية، إلى جانب الالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزيز مشاركة الموظفين وضمان أمنهم وسلامتهم، والتأكد من سلامة سلاسل التوريد وتوافقها مع ممارسات ومعايير الاستدامة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المؤسسية. وستسهم الخطة الاستراتيجية التي طرحتها الشركة "فيرتف واحدة، عالم واحد"، في تحديد الخطوات القادمة للشركة في مساعيها لخلق قيمة طويلة الأجل لكل من المساهمين والعملاء والشركاء والمجتمعات التي تنشط فيها، وذلك في وقت يشهد فيه العالم وعياً متزايداً بالدور الحيوي الذي تلعبه قطاعات التكنولوجيا ومراكز البيانات في تطوير مشهد الطاقة العالمي.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "نواصل في فيرتف تعزيز جهودنا لتحقيق أهدافنا المتمثلة في أن نصبح شركة محفزة وداعية إلى الالتزام بمبادئ المسؤولية من خلال توفير المنتجات والخدمات والحلول التي تساعد عملائنا على تحقيق تطلعاتهم فيما يتعلق بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في عملياتهم. ومع النمو الكبير والسريع الذي يشهده الطلب على تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، نحرص في "فيرتف" على تقديم منتجات وأنظمة وخدمات متكاملة للبنية التحتية التي من شأنها تمكين العملاء من تطوير مبادراتهم ومشاريعهم في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان تحقيق أقصى مستويات الأداء والكفاءة والحد من التأثير على البيئة".

وتشمل الجهود والمبادرات التي أبرزها تقرير فيرتف للعام 2023 ما يلي:

• عرض شامل وموسع لكل من حلول التبريد السائل عالية الكفاءة وأنظمة التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري (GWP) لمساعدة عملاء "فيرتف" على تطوير مبادرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز أدائها مع ضمان تأثير بيئي أقل.

• الاستحواذ على شركة كوول تيرا، وهي شركة متخصصة في تصميم وتطوير حلول التبريد السائل عالية الكفاءة، ما يوفر خبرات تبريد ووحدات تحكم وأنظمة إضافية متطورة تعزز محفظة الإدارة الحرارية القوية لشركة فيرتف.

• طرح نظام جديد لتخزين طاقة البطاريات (BESS) مزود ببطاريات ليثيوم أيون ويساعد في توفير تخزين واسع النطاق للطاقة ويمكن استخدامه كمصدر دائم للطاقة، ما يساعد العملاء على تعزيز المرونة التشغيلية، والحد من تكاليف ارتفاع الطلب في أوقات الذروة، والاعتماد بشكل أكبر على موارد الطاقة الموزعة البديلة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وخلايا الوقود الهيدروجيني للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموثوقية. وتم الكشف كذلك عن حل الشبكة الصغيرة في منشأة "فيرتف ديلاوير" Vertiv Delaware بولاية أوهايو كمركز لتجارب العملاء، حيث يتم الاستفادة من ألواح الطاقة الشمسية وخلايا وقود الهيدروجين كمصادر طاقة بديلة لعمليات "فيرتف" وتعمل كمنصة اخنبار وبيئة تجارب لاستعراض حلول تخفيض انبعاثات الكربون للعملاء.

• طرح منصة Vertiv™ TimberMod™، التي تتميز بالألواح الخشبيبة المتكتلة كمكون هيكلي رئيسي بدلاً من الفولاذ لحلول مراكز البيانات المعيارية الجاهزة (PFM)، ما يوفر إمكانية تقليل استنزاف الموارد وخفض البصمة الكربونية للمنتج مقارنة ببدائل الفولاذ.

• دليل مطور لاستدامة مراكز البيانات مع إحصائيات محدثة ومعلومات أخرى ذات صلة لمساعدة عملاء "فيرتف" وأصحاب المصلحة الآخرين.

• تقديم تحديثات حول جهود الكفاءة التشغيلية التي تبذلها "فيرتف" لتتبع ومراقبة التأثيرات البيئية الأولية للشركة وتحسين العمليات من أجل ضمان تسهيل وتبسيط عملية تجميع المقاييس والمؤشرات المتعلقة بانبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة واستخدام المياه وتوليد النفايات وإعادة تدويرها. ومن الأمثلة البارزة على هذه الجهود نظام استصلاح المياه في مدينة مونتيري بالمكسيك، والذي يعمل على تقليل الاعتماد على إمدادات المياه في المدينة عن طريق جمع المياه من وحدات تكييف الهواء المستخدمة لتبريد المنشأة وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام لأغراض أخرى.

• أمثلة على كيفية إحداث "فيرتف" تأثير إيجابي في المجتمعات التي تنشط فيها.

• تقرير عن التزام "فيرتف" بالشفافية والنزاهة في سلاسل التوريد لضمان الامتثال للمعايير الرائدة على مستوى القطاع فيما يتعلق باستخدام المعادن من مصادر مسؤولة واحترام حقوق الإنسان وضمان ظروف عمل ملائمة وآمنة.