إنزالات جوية وإدانات دولية.. تحركات أردنية لدعم فلسطين (شاهد)

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن الأردن وصف بأن هناك استهدافا ممنهجا للمناطق المخصصة لإيواء المدنيين في قطاع غزة، خاصة التابعة للأمم المتحدة، وطالب من المجتمع الدولي بالتدخل، خاصة أن هذه المنشآت تابعة للأمم المتحدة، بالتالي هي منظمة دولية.

الأيام الماضية شهدت إدانات من العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل

وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أن الأيام الماضية شهدت إدانات من العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ودان الأردن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي شهدتها مدينة القدس خاصة بعد مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

الأردن أجرى تنزيلات جوية أمس بمشاركة مصر

وأوضحت أن الأردن أجرى تنزيلات جوية أمس بمشاركة مصر، من خلال طائرتين اتجهتا إلى قطاع غزة، ومجمل الطائرات الأردنية التي تم إنزالها منذ بدء هذه العملية وحتى اليوم 102 طائرة أردنية و258 طائرة بمشاركة دولية، علما بأن مصر دائما تشارك في كل هذه الإنزالات إلى جانب العديد من الدول العربية والأجنبية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".