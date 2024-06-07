الخارجية الروسية: أمريكا مسؤولة عن مقتل النساء والأطفال في بيلجورود

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار واشنطن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا يعني أن الولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل النساء والأطفال في بيلجورود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

رفض واشنطن لاستخدام أوكرانيا القدرات العسكرية الأمريكية بعيدة المدى

جدير بالذكر أن نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، أكدت مجددًا رفض واشنطن لاستخدام أوكرانيا القدرات العسكرية الأمريكية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

ورفضت نائبة المتحدث باسم (البنتاجون) - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - الإفصاح عن تفاصيل حول الأسلحة الأمريكية التي يمكن لأوكرانيا استخدامها عند الخطوط الأمامية في خاركيف.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنفيذ أوكرانيا لهجمات بأسلحة أمريكية على الخطوط الأمامية في مقاطعة خاركيف.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد حذر - في وقت سابق - الولايات المتحدة الأمريكية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن محاولة كييف مهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكر الروسي سيتم التصدي لها.

القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

أعلن سيرجي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة عسكرية تابعة للحرس الوطني الأوكراني في دنيبروبيتروفسك.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن ليبيديف قوله "تلقت دنيبروبتروفسك ضربة على منشأة عسكرية في الساعة الخامسة صباحا حيث يتم تخزين الذخيرة والوقود ومواد التشحيم في أراضي موقف مركبات الحرس الوطني"، مضيفا أن هناك مركز احتجاز احتياطيا بجوار موقف للسيارات، وبعض المباني التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية كمستودعات ومواقع.

وأوضح ليبيديف أنه تم تطويق عدة مبان من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني وأفراد عسكريين.