المصور عمر إيهاب: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان وسيحقق نتائج مذهلة

تطرق المصور عمر إيهاب، إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على مجال التصوير والإبداع البشري، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان، حيث سيظل الإنسان المبدع والمتحكم الأساسي في هذا المجال.

جدير بالذكر أن عمر إيهاب مصور إعلانات، قدم العديد من الأعمال والإعلانات الشهيرة في مصر والسعودية والإمارات.

وأضاف إيهاب: "لن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، بل سيظل الإنسان هو المبدع والمتحكم. وبمساعدة ودعم الذكاء الاصطناعي، سنتمكن من تحقيق نتائج مذهلة."

كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة قوية تعزز قدرات المصورين وتمكنهم من الوصول إلى مستويات جديدة من الابتكار والجودة.

وأشار المصور إلى أنه بدأ بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي في عمله، بهدف تطوير المجال والصناعة في الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأردف: "الإمارات تدعم التكنولوجيا والمبدعين بشكل كبير، مما يجعلها بيئة مثالية لتبني الابتكارات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والإبداع."

بهذه الكلمات، كشف المصور عمر إيهاب، الرؤية المستقبلية التي يراها في تزاوج الإبداع البشري مع التقنيات الحديثة، مؤكداً على أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً للإنسان، بل شريكاً يساعد في تحقيق الإنجازات والابتكارات.