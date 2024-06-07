الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق يهاجم منتقدي حسام حسن ويؤكد: دي مجرد بداية

بوابة الوفد الإلكترونية


شن "محمد ابراهيم" لاعب الزمالك السابق هجومًا قويًا على النقاد الرياضين، وتحديدًا لمنتقدي كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني.


اضاف ابراهيم:" البداية كانت قوية لمنتخبنا، و استطعنا تسجيل هدفين مبكرين في العشر دقائق الأولى، و شغل كابتن حسام الفني واضح.

تابع نجم الزمالك السابق:" حسام حسن لعب النهاردة و تحفظ على النتيجة في الشوط الثاني علشان خاطر مصر، لو لعب لمجد شخصي كان استمر في الهجوم".


و استكمل محمد حديثه:" بنلاعب المنافس المباشر، منتخب بيمتلك 24 محترف، فرقة محترمة واقفة على رجلها، و في النهاية عرفت تكسب، وهو ده المطلوب"


اختتم محمد ابراهيم:" لسة القادم أفضل، دي مجرد بداية، و طبيعي علشان دي أول مباراة رسمية لكابتن حسام حسن، يكون في خوف بعد هدف بوركينا فاسو، لكن اجمالًا البداية مميزة و استطاع العميد تحقيق المطلوب و حصد نقاط المباراة كاملة

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