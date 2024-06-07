هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين المغربي 2024

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين الموسيقي الدولي في المغرب، بحفل ضخم مساء الخميس 20 يونيو.



وتضع طوجي لمستها الغنائية في مستهل نسخة العودة لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، بعد توقفه لمدة أربع سنوات متتالية منذ اندلاع أزمة كورونا، وذلك بإحيائها حفل غنائي ضخم على المسرح الوطني محمد الخامس، تحت إدارة الموسيقار والمنتج اللبناني الكبير أسامة الرحباني.



وتفتتح النجمة اللبنانية فعاليات الدورة التاسعة عشر من مهرجان موازين الدولي، الذي يشهد هذا العام كوكبة من أشهر النجوم العالميين المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان الدولي، من بينهم كاميلا كابيلو ونيكي ميناج وكالفين هاريس، وتوليفة من النجوم العرب.



ويعيد هذا الحفل المنتظر هبة طوجي لجمهورها المغربي بعذ قرابة ست سنوات منذ آخر مشاركاتها في مهرجان موازين، مما يعقب أصداء النجاح العالمي الذي لاقى حفلها التاريخي على مسرح الأولمبيا في باريس منذ أيام، والذي شهد مشاركة عدد من النجوم العالميين منهم لارا فابيان وفلوران باني وإبراهيم معلوف وماتيو شديد.



كما تأتي إطلالتها المغربية المنتظرة ضمن جولة حفلات عالمية تحييها هبة طوجي بدأتها من لندن مرورا بكندا في تورونتو ومونتريال، وصولا لفرنسا وتكملها في موطنها الأم لبنان بحفل "من أجل شباب لبنان" 23 يونيو الجاري على مسرح جامعة نوتردام اللويزة.

فعاليات الدورة 19 من مهرجان موازين 2024

تبدأ فعاليات الدورة 19 في الفترة بين 21 حتى 29 يونيو، ويستضيف أصواتًا غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.

تأسس مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات”.

ويخصص موازين أيضًا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجًا مجانيًا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلًا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.

يشكل مهرجان موازين، الذي تأسس سنة 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف جمعية مغرب الثقافات، الموعد الأبرز لعشاق الموسيقى من خلال استقباله خلال السنوات الأخيرة لجهور يقدّر بأزيد من مليوني ونصف المليون. باعتباره فرصة للاكتشاف والتبادل، يستقبل المهرجان سنويا بمدينتي الرباط وسلا أبرز الأسماء في الموسيقى العربية والإفريقية والدولية وكذا أفضل الفنانين المغاربة.

هذا ويمثل المهرجان فرصة مهمة للموسيقيين والمغنيين المغاربة لاسيما الشباب لإبراز مواهبهم. يشكل مهرجان موازين حدثًا ثقافيًا بامتياز، بحيث يدعم قيم المملكة المتمثلة في التسامح والانفتاح والاحترام والحوار، كما يسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع نشاط المهنيين في قطاع السياحة وتطوير المهن المرتبطة بالموسيقى ونشاط المهرجانات. ووفاء منه تجاه القيم التي أُسس عليها، يسهم موازين في جعل الثقافة أكثر ديمقراطية بالمغرب وذلك بفضل الدخول المجاني لـ90 بالمائة من العروض سنويًا. إذ مكن هذا الالتزام الدائم من استقبال أزيد من مليوني ونصف مليون متتبع خلال السنوات الأخيرة والبصم عن مكانته كثاني أكبر مهرجان موسيقي بالعالم والأول بالقارة الأفريقية.