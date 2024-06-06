"ساليزون بالدجاج" وصفة شهية وسهلة التحضير

يعتبر الـ ساليزون بالدجاج من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثيرين، حيث يجمع بين المذاق الرائع والقيمة الغذائية العالية. يتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وإمكانية تقديمه كوجبة خفيفة أو كمقبلات في الحفلات والمناسبات.

ويعتمد الـ ساليزون بشكل أساسي على عجينة الفيلو أو الباف باستري الهشة، المحشوة بشرائح الدجاج المتبلة بشكل جيد مع الخضروات والجبن، مما يجعله خيارًا مميزًا ومغذيًا، وفي هذا الوصفة، سنقدم لكِ طريقة بسيطة وسهلة لتحضير الـ ساليزون بالدجاج لتستمتعي بمذاقه الشهي في منزلك.





طريقة عمل ساليزون بالدجاج

المكونات

- 2 صدور دجاج (مسلوقة ومقطعة شرائح رفيعة)

- 1 عبوة من عجينة الفيلو (أو عجينة الباف باستري)

- 1 بصلة متوسطة (مفرومة ناعم)

- 2 فص ثوم (مهروس)

- 1/2 كوب فلفل رومي ملون (مقطع مكعبات صغيرة)

- 1/2 كوب جبن موزاريلا (مبشورة)

- 1/4 كوب زيتون أسود (مقطع شرائح)

- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملح (حسب الرغبة)

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 بيضة (لدهن العجينة)

- سمسم وحبة البركة (للزينة)





طريقة التحضير

1. تحضير الحشوة:

- سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

- أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة إضافية.

- أضيفي شرائح الدجاج المسلوق وقلبي جيدًا.

- أضيفي الفلفل الرومي، الزيتون، الزعتر، الفلفل الأسود، والملح. قلبي المكونات معًا واتركيها على النار لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

- أطفئي النار واتركي الحشوة تبرد قليلاً.





2. تحضير الساليزون:

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).

- افردي عجينة الفيلو أو الباف باستري على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.

- قطعي العجينة إلى مستطيلات بحجم مناسب للحشوة.





3. حشو الساليزون:

- ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل مستطيل من العجينة.

- رشي القليل من جبن الموزاريلا المبشور فوق الحشوة.

- قومي بطي العجينة لتغطي الحشوة بشكل جيد، ثم اضغطي على الأطراف بإحكام لإغلاقها.





4. خبز الساليزون:

- ضعي قطع الساليزون المحشوة في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

- اخفقي البيضة وادهني وجه قطع الساليزون بها.

- رشي السمسم وحبة البركة على الوجه.





5. الخبز:

- اخبزي الساليزون في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.





6. التقديم:

- قدمي الساليزون ساخنًا كمقبلات شهية أو كوجبة خفيفة.